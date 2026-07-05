Gaetano, c’è l’accordo Maldini in prestito? 

Già oggi, al massimo domani, la firma, le visite mediche e l’annuncio. Eccolo, dunque, il rilancio decisivo dell’Atalanta arrivata a mettere sul tavolo i 13 milioni - bonus compresi - chiesti dal Cagliari per il cartellino di Gianluca Gaetano. Trovato, dunque, l’accordo tra le due società dopo quello col giocatore che lascia a malincuore la Sardegna, ma si sente carico e pronto per fare uno step importante in carriera. Sia dal punto di vista tecnico (dopo il Napoli da comparsa, stavolta si metterà alla prova in una big da protagonista) sia economico (guadagnerà più del doppio). Intanto saluta Ovodda, dove è stato nei giorni scorsi, con un post su Instagram: «Grazie Ovodda. Un paese meraviglioso con persone fantastiche, grazie per l’accoglienza magnifica». Potrebbe essere inserito nell’operazione il prestito di Daniel Maldini. Da definire il prezzo per un eventuale riscatto a fine stagione.

Le altre operazioni

Potrebbe essere la settimana dell’addio anche per Zito Luvumbo, che ha rifiutato il Palermo pur di tornare al Mallorca nonostante la retrocessione in seconda serie. Il Cagliari e il club spagnolo stanno definendo gli ultimi dettagli con un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione.

In entrata, vive di alti e bassi la trattativa col Sudtirol per il difensore Raphael Kofler. Idem quella con il Pisa per il centrocampista svizzero Michel Aebischer. Sempre nel cuore del campo, resta vivo l’interesse per l’inglese del Leicester Harry Winks, profilo esperto che piace assai a Pisacane. Di prospettiva, invece, il montenegrino della Juventus Vasilije Adžić, classe 2006 con 16 presenze già in Serie A.

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