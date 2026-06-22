Gaetano-Atalanta, fumata grigia 

Fumata grigia. Cagliari e Atalanta restano distanti su Gianluca Gaetano, il fantasista napoletano esploso nel ruolo di regista nel campionato finito esattamente un mese fa e in cima alla lista presentata dal nuovo allenatore della Dea Sarri al ds Giuntoli. Interlocutorio, dunque, il primo vero confronto tra quest’ultimo e il collega rossoblù Accardi. Tra offerta e richiesta ballano ancora più di 5 milioni, al di là dei bonus che serviranno - in ogni caso - per chiudere il cerchio se la forbice dovesse abbassarsi. Al momento non sono previsti altri incontri, non è escluso, tuttavia, che l’operazione possa sbloccarsi da un momento all’altro. Ma non è escluso nemmeno che salti.

Punti di vista

È indubbiamente il Cagliari ad avere il coltello dalla parte del manico, e non solo perché è proprietario del cartellino (acquistato dal Napoli per 6 milioni). Intanto non ha la necessità di cedere il giocatore che, oltre a essere un punto fermo di Pisacane, si è integrato alla grande nello spogliatoio e in città. Due estati fa, ha fatto di tutto per tornare nell’Isola dopo i cinque mesi con Ranieri facendo - di fatto - saltare il suo trasferimento al Parma che aveva già raggiunto l’accordo con De Laurentiis. E se con Nicola in panchina non è andata benissimo, con Pisacane c’è stata la svolta complice appunto il cambio di ruolo. Oggi Gaetano è considerato uno dei play italiani più forti al netto pure dei 26 anni compiuti poco più di un mese fa. E se proprio deve cederlo, il Cagliari non vuole certo svenderlo. Vuole semmai ottimizzare al massimo un eventuale addio.

Le condizioni

È partito dalla cifra tonda di 20 milioni, raggiungibili magari attraverso bonus vari legati al rendimento del giocatore e della squadra. Eviterebbe volentieri contropartite tecniche, a meno che l’Atalanta - che ha una “cantera” particolarmente ricca di talenti già sbocciati o pronti a farlo - non metta sul tavolo un giocatore che stuzzichi l’appetito di Giulini e Accardi. L’ultima offerta bergamasca non supera i 13 milioni. Cifra da vedere, rivedere e rivedere ancora. La sensazione, infatti, è che, comunque vada a finire, la trattativa possa trascinarsi sino a luglio. Perché se il Cagliari non ha alcuna fretta (tutt’altro) di cedere il faro del suo centrocampo, Giuntoli farà il possibile per accontentare il suo allenatore.

Con vista sul mare

Il diretto interessato, intanto, si gode le vacanze in famiglia e attende gli sviluppi con serenità. È pronto a fare il salto di qualità (per lui, tra l’altro, sarebbe un bel balzo anche dal punto di vista economico), avrebbe dato pertanto il via libera anche al suo agente per trattare l’eventuale ingaggio con la Dea. Ma se dovesse restare a Cagliari non si strapperebbe certo i capelli, anzi. Nei giorni scorsi ha postato su Instagram una bottiglia di birra Ichnusa appena bevuta con la scritta “bionda Sardegna” in evidenza e sullo sfondo il mare. Più che un addio, è sembrato un arrivederci. Tempo al tempo.

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