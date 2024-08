Gaetano aspetta il sì del Napoli Giulini resiste: non oltre 6 milioni 

Prima erano solo messaggi d’amore su Instagram. Con quelli che sono stati i suoi compagni da gennaio fino a Reggio Emilia: torni, non torni, ma quando arrivi. Adesso che ha un piede sul volo da Napoli, Gaetano potrà rispondere: eccomi. Situazione in evoluzione: il Cagliari non supererà quota 6 milioni complessivi, il diktat del presidente Giulini non si discute, dall’altra parte si puntava a ottenere molto di più, però il mercato chiude domani a mezzanotte e il presidente De Laurentiis ma soprattutto l’allenatore del Napoli Conte rischiano di trovarsi in casa un giocatore in esubero e almeno 6 milioni in meno in cassa.

La svolta

Il giorno giusto dovrebbe essere questo, con il calciatore napoletano che, dopo le visite mediche già fissate a Roma (clinica piuttosto affollata nelle ultime ore) e un’intesa col Cagliari già in mano, dovrebbe raggiungere Assemini e prepararsi per la trasferta di Lecce. Con la possibilità di dare il suo contributo. I condizionali, visti i protagonisti in campo, sono obbligatori, soprattutto per quel che riguarda il numero uno del Napoli, che ha un altro caso – Osimhen – decisamente più complesso da risolvere.

Gaetano lascerebbe definitivamente Napoli, la sua città e la sua squadra, con questa formula: sei milioni di euro complessivi per il prestito con obbligo di riscatto fra un anno, pagamento spalmato in più annualità e una serie di bonus che il Cagliari pagherebbe in caso di successo dell’operazione, fra salvezza e rendimento del calciatore (i gol e gli assist). Un estenuante tira e molla che dura dall’inizio di questo giro di calciomercato: Gaetano era stato reintegrato da Conte dopo il tonfo di Verona, poi convocato per la partita col Bologna dopo le esclusioni col Modena e appunto a Verona. Il Napoli chiedeva 12 milioni, il Cagliari è arrivato a offrirne 6, non un euro di più, e così l’affare era saltato subito. Aprendo la porta al Parma, ipotesi che l’agente del calciatore Giuffredi (lo stesso di Rui, Politano, Di Lorenzo e Zaccagni, fra gli altri) e Gaetano avevano rifiutato: «O va al Cagliari o resta a Napoli», ultimatum che la società di De Laurentiis ha dovuto incassare, quando l’ipotesi Parma stava diventando certezza.

Come giocherà

Gaetano non è uno che ama difendere, a cui piaccia – in sintesi – rincorrere l'avversario in ripiegamento. Ecco perché, nell’ipotesi di un suo utilizzo con due attaccanti, servirà un centrocampo a quattro più attrezzato, con Adopo per intenderci e magari sacrificando uno fra Marin o Prati. Un’altra faccia del Cagliari, più offensivo, rispetto a quello attuale che va in campo con cinque centrocampisti e nessuno deputato a fare il trequartista.

Le altre trattative

Makoumbou piace a diversi club, il Sassuolo (serie B) su tutti. Oggi o domani sarà decisa la risoluzione con Pereiro, chiudendo questa pagina decisamente particolare. Wieteska e soprattutto Hatzidiakos sono nella lista dei possibili partenti, nessuna offerta concreta per Lapadula, che sarà felice di stare a Cagliari. Jankto non partirà, il 2006 Konate definitivo all’Empoli: voleva garanzie di giocare in prima squadra, a Empoli le ha avute.

