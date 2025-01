Gadoni e Olzai autonomi: abbattuti i costi in bolletta 

Mentre la Barbagia esce dal dramma siccità, c’è chi è indenne dall’emergenza, gestendo la risorsa idrica in modo autonomo.Gadoni e Olzai, fra i 19 comuni isolani slegati dal gestore regionale, fanno delle proprie forze il vero valore aggiunto, guardando ad un futuro al fianco dei cittadini.A Gadoni, una rete idrica con oltre 50 anni di storia. «La nostra rete - dice il sindaco, Francesco Peddio - è affidata a una ditta locale con tempi di intervento praticamente pari a zero e contestuali alla chiamata. I costi delle bollette? Nettamente inferiori rispetto a quelli a carico degli utenti Abbanoa in quanto riusciamo ad abbattere all’origine diversi costi di gestione».Per il Comune esiste però l’onere degli adempimenti burocratici fra utenze, condotte e manutenzioni: «Un lavoro intenso - dice Peddio - ma per i nostri cittadini siamo pronti a questo e altro, nonostante l’impossibilità di accedere a finanziamenti diretti per l’ammodernamento».Da qui lo sguardo al futuro: «Stiamo lavorando - dice Peddio - a un confronto con l’assessorato regionale ai Llavori pubblici per colmare l’ingiustificata differenza di trattamento economico tra la gestione autonoma e quella associata».

A Olzai esistono 22 sorgenti, 7 pozzi trivellati, 17 depositi e 2 condotte di adduzione.E ai depositi si aggiungono anche pozzi realizzati 20 anni fa: «Sono il frutto – dice la sindaca Maddalena Agus – dell’intervento lungimirante dell’allora sindaco Giovannino Moro. Si sono rivelati preziosi per fronteggiare la siccità di questi mesi e di altri anni. Il vantaggio? Ogni 100 metri cubi d'acqua i cittadini pagano 156,00 euro in meno rispetto alle tariffe Abbanoa».Grande la sinergia per la gestione di utenze e manutenzioni: «Al Municipio - aggiunge Agus - è presente un’impiegata che supporta h24 i cittadini».

