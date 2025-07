Gadget per i turisti che scelgono l’isola 

Sant’Antioco, l’isola accoglie i suoi ospiti con un regalo speciale: gadget ricordo per valorizzare l’ospitalità e sostenere il commercio locale. Turisti e vacanzieri che trascorreranno almeno una notte in una delle strutture ricettive della cittadina lagunare e dimostreranno di aver acquistato più di 20 euro di merce in uno dei negozi del centro, potranno scegliere tra una borraccia, un cappellino, un portachiavi o un taccuino con penna.

L’iniziativa

I commercianti hanno accolto con grande entusiasmo l’iniziativa lanciata in occasione della festa “estiva” dedicata al patrono dell’Isola e la propongono ai turisti in un clima di grande coinvolgimento. «Un’iniziativa importante - dice Ottavia Pietropoli del Muma hostel del lungomare - perché può favorire la conoscenza delle tradizioni patrimonio di questa comunità». Nelle attività del centro c’è entusiasmo: «Un gesto molto importante, tutt'altro che banale - dice Marcello Garau della Solkitec - pensato ancora una volta per stimolare l'acquisto presso le attività antiochensi, con un gadget ricordo che sicuramente turisti e non solo, avranno il piacere di conservare». Barbara Brai, commerciante, aggiunge: «Una bellissima iniziativa per dire grazie ai turisti che scelgono il nostro paese e lo vivono anche attraverso lo shopping». Un iniziativa che risponde anche alle recenti richieste da parte dei commercianti del centro che hanno chiesto al Comune di agire in loro aiuto, per rispondere alla crisi. «Un’iniziativa - dice l’assessora Roberta Serrenti - per valorizzare l’ospitalità e sostenere il commercio locale, dedicata ai visitatori che scelgono di scoprire e vivere il territorio in uno dei momenti più significativi dell’anno».

Gli omaggi

Per ritirare l’omaggio, è sufficiente recarsi all’Info Point in Via Roma 47, mostrando uno scontrino valido e una prova del soggiorno. «Vogliamo ringraziare i visitatori che scelgono di trascorrere del tempo a Sant’Antioco, contribuendo allo stesso tempo a sostenere il nostro commercio locale. La festa non è solo un evento religioso, ma anche un importante appuntamento turistico, che valorizza la vocazione all’accoglienza - ha aggiunto Roberta Serrenti - è un piccolo dono, simbolico ma significativo, per chi sceglie Sant’Antioco come meta». I turisti hanno accolto l’iniziativa con partecipazione e entusiasmo. «Ci è piaciuta moltissimo questa idea che testimonia l'autenticità di questa cittadina e dei suoi abitanti - hanno detto Margherita e Maddalena di Milano, ospiti in un b&b - ci ha fatto piacere acquistare nei negozietti locali e ne abbiamo approfittato per avere tanti utili consigli sulla zona».

