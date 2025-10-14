Gad Lerner e Lella Costa a Marmillibri 

Dai paesi distesi tra le colline e i campi di grano della Marmilla prende vita da sabato la terza edizione di un festival che sa di comunità e di cultura condivisa. Marmillibri 2025 accende la stagione autunnale con un viaggio tra libri, voci e territori, unendo diciotto comuni in un’unica grande narrazione che abbraccia letteratura, giornalismo e pensiero contemporaneo. Il festival letterario diffuso è promosso dall'Unione dei Comuni Marmilla per la direzione artistica di Giovanni Follesa.

Il via

Si inaugura a Las Plassas con il primo appuntamento: Giuseppe Corongiu e il suo “Gherras”. L’indomani a Villanovaforru, con Alessandro De Roma e “Il Principe Rosa”. Il 18 a Villanovafranca, Antonio Boggio presenterà “Assassino all’isola di San Pietro” seguito da “La morte è un giorno che vale la pena di vivere” di Anna Quintana Arantes. Il 23 a Segariu sarà protagonista Cristina Caboni con “La rotta delle stelle”. Il 24 a Turri, Mauro Pusceddu presenterà “Spice”. Il 25 a Siddi, Giacomo Pisano porterà “Dove nessuno può vederti”, seguito da “Streghe. Storie di donne indomabili dai roghi medievali a oggi”. Il 30 a Setzu Francesca Spanu presenta “Il corpo sbagliato”. Il 31 a Lunamatrona, Ilario Carta parla del suo “Japanischer Garten”.

A novembre, si farà tappa il 6 a Barumini con Giacomo Mameli e “Pedrito”, seguito da “Se non posso ballare non è la mia rivoluzione” di Lella Costa, mentre il 7 a Genuri Giovanni Follesa proporrà “Un Ferragosto” insieme a “Fiabe per robot” di Stanislaw Lem. L’8 a Furtei, Paolo Pinna Parpaglia presenterà “Delitti allo specchio”. Il 20 a Sanluri sarà la volta di Giampaolo Cassita con “La legge di donna Matilde”. Il giorno successivo a Pauli Arbarei, Claudia Mandas presenterà “Ritratti di ombre” in dialogo con Liberi e uguali. Il 22 a Villamar sarà invece protagonista Gad Lerner con “Ebrei in guerra”, un viaggio nel cuore dei conflitti identitari e religiosi contemporanei. Il 28 sarà la volta di Giorgio La Spisa a Ussaramanna con Tutto è in quegli occhi, mentre il 29 a Collinas Piergiorgio Pulixi e Daniele Serra presentano “L’estate delle comete azzurre”. Il 5 a Gesturi, Andrea Fulgheri presenterà “Sanatorium”. Il 6, a Tuili, un’ultima giornata tra cultura e letteratura. (g. g. s.)

