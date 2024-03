Gaburro rilancia: «Ora l’Olbia sa che cosa può fare» 

Olbia. Contro la Recanatese l’Olbia non è stata perfetta. «Mezza cosa l’abbiamo concessa, ma era anche un gran gol», sottolinea l’allenatore Marco Gaburro a proposito del momentaneo 1-1, siglato da Sbaffo dopo il vantaggio di Montebugnoli.

Ma nello scontro salvezza del “Nespoli”, sotto lo sguardo attento di Ninni Corda e Nicola Bignotti, consulenti della nuova proprietà targata SwissPro, i bianchi, a segno 4-1 a 50 giorni dall’ultimo successo, hanno fatto quello che dovevano: vincere, e con tanti gol (non un dettaglio per l’attacco meno prolifico del torneo). Dimostrando che non meritano il penultimo posto. «Serviva la partita in cui essere più forti del momento. Vale 3 punti fondamentali, ma ne servono ancora tanti», spiega Gaburro. «Questa squadra non molla, si è visto. Si lavora in un ambiente molto lucido, un aspetto importante che deve permetterci di arrivare ancora meglio alla prossima gara». Che si giocherà il 30 marzo al “Nespoli” contro il Sestri Levante, dato che la sfida col Rimini è stata rinviata al 3 aprile per gli impegni in Nazionale di Rinaldi, Nanni e Fabbri. «Sarebbe stato un peccato affrontare un’altra battaglia senza tutti i nostri elementi. E magari nel frattempo riusciremo a recuperare qualche infortunato», commenta il tecnico.

Intanto l’Olbia, che con 25 punti a - 9 dall’Ancona quintultima a 6 giornate dalla fine della stagione punta ad agganciare i playout, ritrova la spina dorsale del suo attacco. Che passa per Biancu, Ragatzu e Nanni. Il primo ha firmato due assist, il secondo due gol (che fanno 7 in campionato), il terzo ha innescato l’1-0, con sponda per Ragatzu in occasione del tiro deviato che Montebugnoli ha trasformato nel vantaggio, e s’è procurato il rigore del 3-1 di Ragatzu. «Daniele ha i colpi, bisogna metterlo in condizione di giocare più palloni possibili a ridosso dell’area avversaria», rimarca Gaburro. Quanto a Biancu in mediana con Dessena alto a destra: «Robi dà un passo in più al centrocampo, mentre per caratteristiche “Desse” è molto meglio che giochi nella metà campo avversaria». Concludendo: «Credo che adesso i ragazzi abbiano ben chiaro in testa quello che possono fare».

