Gaburro: «Olbia, per fare risultato bisogna soffrire» 

Olbia. Con tre giocatori squalificati, ovvero La Rosa, Motolese e Zallu, di cui due titolari, oggi al “Nespoli” contro la Virtus Entella (ore 18,30) Marco Gaburro potrà testare risorse che l’Olbia non pensava forse di avere. E non solo nei singoli. «Ad Ancona abbiamo fatto due o tre passi indietro rispetto alle precedenti gare: ci sono giocatori che sentono troppo il momento, altri che il momento non l’hanno proprio capito, ma la differenza la fanno loro», interviene il tecnico dei bianchi, penultimi, presentando la sfida della 7ª di ritorno di Serie C.

«I più grandi problemi delle squadre sono legati a dinamiche collaborative interne: il gruppo è compatto ma è il livello di compattezza che fa la differenza», aggiunge Gaburro. «La squadra a volte si stupisce di dover fare fatica, ma quando hai questa classifica è normale dover faticare: all’esterno tutti, la società come la piazza, hanno ìcapito che c’è da soffrire. Il discorso è che la squadra dev’essere disposta a soffrire per fare risultato». Partendo da un presupposto irrinunciabile. «Dopo Carrara ero deluso per non aver fatto punti ma avevo visto continuità, anche nei duelli vinti, rispetto alla partita con l’Arezzo. Ebbene, quella continuità ad Ancona è venuta meno: l’Olbia non può permettersi prestazioni così, di pseudo resa, o giocare con poca garra». Chissà che il turnover obbligato non aiuti.

«L’Entella non sta vivendo un momento di particolare grazia ma ha una base di individualità importanti. Ha rivisto la rosa per ridurre il budget, però se gioca al 100 per cento può metterci in difficoltà: dipende da noi come ad Ancona, che non era sereno fino al 2-0», conclude Gaburro: «Dobbiamo essere affamati, e in casa di più. Dobbiamo trasformare il fattore campo in un punto di forza: ho giocato al “Nespoli” da avversario, Olbia è una trasferta particolare e per noi dev’essere un vantaggio».

La formazione

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda, Palomba, Bellodi, Montebugnoli; Dessena, Schiavone, Biancu; Cavuoti, Bianchimano, Ragatzu. Allenatore Gaburro.

