Gabry Ponte vince a San Marino e vola all’Eurovision 

Niente da fare per Marco Carta e Bianca Atzei. Gabry Ponte con “Tutta l’Italia”, sigla di Sanremo 2025, vince il San Marino Song Contest e rappresenterà la Repubblica del Titano all'Eurovision in programma a Basilea dal 13 al 17 maggio. Secondi The Rumpled e il loro rock celtico, terzo l’ucraino Teslenko.

Il cagliaritano Carta, vincitore di Sanremo nel 2009, è arrivato dodicesimo con “Solo fantasia”, sedicesima Atzei, originaria di Siamanna, con “Testacoda”. Oltre a loro erano in gara altri 18 artisti, tra cui gli italiani Pierdavide Carone, Boosta, Luisa Corna, Silvia Salemi, ma anche provenienti da Belgio, Slovenia, Ucraina, Albania, Svezia. Niente televoto, a scegliere il vincitore è stata una giuria tecnica di cinque componenti: Federica Gentile, Ema Stokholma, Luca De Gennaro, Marco Andrea Ettorre e Roberto Sergio. Discreta prova di conduzione per Flora Canto e Francesco Facchinetti. Premio alla carriera per Al Bano, tra gli ospiti Cristiano Malgioglio e La Rappresentante Di Lista.

