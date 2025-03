Gabry Ponte gioca per San Marino ma “Tutta l’Italia” potrà votarlo 

Ha l'Italia nel titolo ed è un formidabile tormentone creato dal dj e produttore torinese Gabry Ponte come sigla per l'ultimo Festival di Sanremo, ma alla fase finale dell'Eurovision Song Contest, dal 13 al 17 maggio a Basilea in Svizzera, rappresenterà la Repubblica di San Marino. La scelta di “Tutta l'Italia” fatta sabato sera dalla giuria del San Marino Song Contest al Teatro Nuovo di Dogana conferma le previsioni della vigilia e dei bookmaker e lancia il pezzo in quell’arena dove per l'Italia gareggerà invece Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”, dopo il forfait di Olly, vincitore a Sanremo. Ma attenzione: il brano di Gabry Ponte potrà essere votato anche in Italia.

Il successo

Per Ponte, 51 anni, che ha voluto dedicare la vittoria ai suoi fan («mi ha travolto un'onda di affetto»), è l'ennesimo successo dopo gli oltre 10 milioni di dischi venduti nel mondo con gli Eiffel 65 - celebre il singolo “Blue (Da Ba Dee)” del ‘99 - e le collaborazioni di punta con molti big. “Tutta l’Italia”, tra l'altro, non ha potuto partecipare direttamente a Sanremo «perchè il regolamento», ricorda Ponte, «prevede che ogni artista in gara debba cantare, ma io sono un dj e la musica la faccio cantare agli altri. Con Carlo Conti abbiamo ragionato, poi lui ha avuto l'idea di farla diventare la sigla».

La dance tricolore

«Gabry Ponte è uno degli artisti italiani più conosciuti a livello internazionale, la vera musica italiana famosa nel mondo è la dance e San Marino fa parte di quel territorio italiano, l'Adriatico con le discoteche, che è sempre stata la culla della musica da ballare», è il ragionamento del critico e conduttore Luca De Gennaro, presidente della giuria composta anche dal direttore generale della Rai e di Rtv San Marino (partecipata al 50 per cento dalla Rai), Roberto Sergio, dal direttore marketing Siae, Mario Andrea Ettorre, e dalle conduttrici e autrici radio-tv Federica Gentile ed Ema Stokholma.

La classifica

Secondo posto per l'energica band trentina con un pezzo in inglese “You get me so high”, The Rumpled, terzo l'ucraino Teslenko con “Storm”. Quinto il cofondatore dei Subsonica, Boosta, piazzamenti invece solo dall'undicesimo in poi - in una classifica pensata dichiaratamente per il format dell'Eurovision - per Pierdavide Carone, Marco Carta, Silvia Salemi, Bianca Atzei e Luisa Corna, ultima. A Carone, reduce dal successo a “Ora o mai più” su Rai1, è andato il Premio della Critica.

La gara

Alla gara, condotta su San Marino Rtv da Flora Canto e Francesco Facchinetti, hanno partecipato 20 artisti provenienti anche da Albania, Belgio, Slovenia, Svezia e Ucraina. Il regolamento sammarinese prevede che le candidature possano arrivare da tutto il mondo e i brani interpretati in qualsiasi lingua: per questa edizione, oltre 1100 iscritti da 48 Paesi e provini per 400 candidati. «L'obiettivo è quello di far diventare il Contest un grande festival internazionale», dice Sergio. «Le canzoni e le musiche avevano un tono europeo, forse anche più che in altri Festival». Finora il miglior piazzamento del Titano all'evento è stato un diciannovesimo posto, Achille Lauro 3 anni fa si è fermato alle semifinali, «ma l'Italia può votare San Marino e questo è molto importante».

