Gabry Ponte e Salmo La coppia a sorpresa 

In attesa di tornare a far ballare il suo pubblico, Gabry Ponte annuncia “Tik Tak”, il nuovo singolo che vede la collaborazione del rapper olbiese Salmo. Il brano sarà disponibile da venerdì 29 maggio.

Il singolo non è solo una collaborazione, ma un glitch nella matrice nato un pomeriggio in studio dove due universi apparentemente distanti sono entrati in una collisione perfettamente sincronizzata. Da una parte il world building sonoro di Gabry Ponte, un architetto della dance che mastica BPM e synth, dall'altra il flow tagliente di Salmo che seziona il beat con precisione chirurgica. “Tik Tak” rappresenta un'anomalia di sistema che crea una miscela esplosiva in cui la cassa dritta dei festival incontra l'attitudine hardcore. Se la fama dei due artisti è il point of entry, il brano è l'easter egg che nessuno si aspettava di trovare per resettare gli standard del panorama italiano.

Dopo essersi riconfermato ancora una volta il dj-producer italiano più ascoltato al mondo, oltre al secondo artista italiano più ascoltato all’estero secondo la classifica Spotify Wrapped 2025 ed essersi esibito all’Arena di Verona in occasione della Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, Gabry Ponte tornerà in scena anche in Sardegna: sarà infatti l’ospite speciale di uno dei più grandi eventi dell'isola: il Jova Summer Party del 7 agosto all’Olbia Arena. Gabry Ponte, che conta 3 dischi di Diamante, 51 di Platino, 28 d’Oro, e oltre 6 miliardi di stream complessivi su tutte le piattaforme, vanta una nomination ai Grammy - nel 2001 con “Blue (Da Ba Dee)” nella categoria Best Dance Recording - e numerose collaborazioni con artisti internazionali come Tiësto, Steve Aoki, Pitbull, Sean Paul, Train. Il nuovo singolo in coppia con Salmo si presenta come uno dei grandi successi dell’estate.