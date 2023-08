Gabrielleschi: «Quella volta  a Torre delle Stelle nel 2013...» 

La Sardegna non la sta scoprendo certo adesso. Ma, tra gare e vacanze, Giulia Gabrielleschi, 27 anni, da Pistoia, azzurra nel presente e ispettrice di Polizia (e magari anche di più) nel futuro, la sta conoscendo, un pezzetto alla volta. Ieri si è lasciata ammaliare dai panorami esotici della costa sudorientale, durante lo shooting fotografico realizzato a Masua assieme a Mattia Ferru, ex (bravo) nuotatore anche lui.

La carriera

Un argento e tre bronzi ai mondiali (esposti a beneficio dei nuotatori che sono andati a trovarla nel negozio di Ferru), un oro europeo a squadre e non solo, arricchiscono il palmares dell’atleta delle Fiamme Oro. Eppure «il nuoto in acque libere è cominciato per caso, per una sfida. Io a nuotare ho iniziato in piscina. Poi Massimiliano Lombardi, il mio allenatore, visto che i campionati italiani erano a Castiglion della Pescaia, mi ha proposto di provare la 5 km, provocandomi sul fatto che non sarei arrivata in fondo. Io facevo già i 1500 e ho accettato la sfida». Due gare diverse, è chiaro: «Un po’ più di chilometri in allenamento, in cui poi ci si concentra sul lungo sprint finale. Certo, ci vuole esperienza perché all’inizio tra le onde ci si sente un po’ sballottati. A Ostia l’anno scorso, per esempio, il mare era più mosse di come ho trovato venerdì il Poetto. Il bello di questa specialità è che puoi trovare situazioni diverse e un po’ tutti possono prevalere».

La Sardegna

Giulia non è mancata nelle più importanti prove di “acque libere” disputate nell’Isola: «Due anni la Coppa Len ad Alghero, quest’anno la Coppa del Mondo a Golfo Aranci. ma la prima è stata dieci anni fa, tre km a Torre delle Stelle. Sì, avevo vinto», dice a mezza voce Giulia che studia psicologia giuridica e si laureerà con una tesi in neurocriminologia, per restare in Polizia. Oggi tra i suoi compagni c’è il cagliaritano Guidi: «Grande Marcello! Andiamo d’accordo, siamo amici. È un ragazzo davvero determinato e, anche se con Greg e Mimmo (Paltrinieri e Acerenza, ndr ) quest’anno c’era poco spazio, lui non si è mai perso d’animo e nelle gare fatte è andato sempre molto bene. Dietro loro due, c’è lui».

