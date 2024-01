Gabrielle Philiponet e Simeone Latini sul palco del Lirico 

Domani alle 20.30 (turno A) e dopodomani alle 19 (turno B) viene inaugurata la Stagione concertistica 2024 del Teatro Lirico di Cagliari con uno dei capolavori assoluti della letteratura musicale norvegese: Peer Gynt op. 23, frammenti dalle musiche di scena per soli, coro e orchestra, per l’omonimo poema drammatico di Henrik lbsen di Edvard Grieg nell’esibizione dell’Orchestra e del Coro, guidati da Bjarte Engeset, direttore d’orchestra norvegese al suo debutto a Cagliari. I ruoli solistici sono affidati al soprano Gabrielle Philiponet e all’attore cagliaritano Simeone Latini in qualità di narratore. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

L’ultima esecuzione a Cagliari del Peer Gynt di Grieg risale all’11-12 ottobre 1991 all’Auditorium del Conservatorio (Piero Bellugi direttore, Mika Kunii soprano, Orchestra dell’Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico di Cagliari), nella versione ridotta per orchestra e soprano solista. Scritto tra Roma, Ischia e Sorrento, il Peer Gynt di Ibsen è l’opera più centrale e identificativa della Norvegia, al pari di Don Chisciotte in Spagna o del Faust in Germania. Fu pubblicato nel 1867 quando Henrick Ibsen si trovava in Italia già da 3 anni e sarebbe rimasto lontano dalla sua patria, la Norvegia appunto, per altri 27. Questo dramma da leggere, scritto in versi, così come era stato pensato in un primo momento, è un’opera di importanza centrale nella produzione di Ibsen sia perché sta al confine tra il primo periodo romantico e il successivo periodo cosiddetto borghese

sia perché pone in evidenza il problema di fondo dell’opera dell’autore norvegese, cioè l’intrigante rapporto tra l’essere uomo e l’inclinazione a diventare un troll, ovvero a vivere un’esistenza impoverita, grottesca, tendente ad ogni compromesso e irrealizzata.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 40 minuti circa e non prevede l’intervallo.

Domani alle 11 è prevista, come ormai consuetudine, l’Anteprima Giovani, aperta alle scuole che potranno assistere, dalla I loggia, alla prova generale del concerto serale (prezzi: posto unico 3 euro; informazioni e prenotazioni: Servizio promozione culturale, telefono 0704082326; scuola@teatroliricodicagliari.it).

