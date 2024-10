Gabriele Zappa, il Cagliari in 150 partite 

Una continua corsa a ostacoli, il Cagliari se l’è preso centimetro dopo centimetro sino ad arrivare a quota 150 tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Sono 150 partite con la maglia rossoblù. Un traguardo prestigioso (solo 64 giocatori hanno fatto meglio nella storia del club), raggiunto due domeniche fa contro la Juventus e impensabile nell’estate del 2020 quando, chiusa la prima esperienza da professionista col Pescara tra i cadetti, Gabriele Zappa è sbarcato all’aeroporto di Elmas con la valigia piena di aspettative ma senza chissà quali credenziali, faticando inizialmente a trovare continuità (e credibilità). Ha dovuto sfidare lo scetticismo generale, oltre alla concorrenza e all’avversario di turno. Ha vinto così tre volte.

Classe 1999, monzese, non è il prototipo del fenomeno, sotto certi versi è l’anti fenomeno. Ma forse è proprio la semplicità la sua forza. Di sicuro, è la prova provata che la perseveranza valorizza il talento e lo spirito di sacrificio che continua a contraddistinguerlo, nel bene e nel male. Testa bassa e pedalare, sempre e comunque. Non ha mai iniziato un precampionato da titolare, non è un caso, però, se quasi tutti gli allenatori passati per l’Isola in questi 5 anni lo hanno poi promosso sul campo. C’era anche lui quel maledetto 22 maggio del 2022 a Venezia e c’era soprattutto lui l’11 giugno dell’anno successivo a Bari dove, al 94’, ha consegnato a Pavoletti la palla della promozione dopo un dribbling scritto nel destino. «L’emozione più grande della mia vita».

Ricorda la prima con la maglia del Cagliari?

«Venti settembre 2020, col Sassuolo. L’esordio in Serie A. Quelle vibrazioni sono difficili da spiegare. Giocai l’ultima mezz’ora, tra l’altro pareggiammo dopo che avevo recuperato palla io».

Centocinquanta partite dopo, è cambiato più Gabriele o più Zappa?

«Entrambi. Più Gabriele, però. A livello umano sono cresciuto molto».

Quanto hanno pesato le critiche?

«Abbastanza, soprattutto l’anno della retrocessione. Anche quelle, però, ti aiutano a migliorare i difetti».

Li ha fatti salire tutti sul suo carro dopo Bari?

«In effetti...».

Quante volte ha rivisto quel dribbling?

«Tante, tantissime. Ogni volta mi soffermo sulla gioia dopo il gol di Pavo. È stata forse una delle emozioni più grandi della mia vita».

Che cosa ha pensato prima di puntare Maita?

«Ero così dentro la partita che non pensavo a niente, ho dato retta all’istinto. Ho provato a fare qualcosa che nessuno si aspettava».

È stato il momento più esaltante in rossoblù?

«Anche il primo gol in Serie A è stato bellissimo, così come la salvezza l’anno scorso. Ma Bari è Bari».

Il messaggio più bello ricevuto in quei giorni?

«Dico il primo che mi viene in mente, dal fratello del mio procuratore. Mi ha scritto “da oggi ti salvo sul telefono come Marcos Cafu. Hai fatto una giocata da gran giocatore e avevi ragione tu, sul fatto che l’avresti vinta”. Ci credevo davvero, anche perché nello spogliatoio si respirava la certezza di andare in A già in semifinale».

Vale più il complimento di un amico, di un compagno o di un allenatore?

«Quello dell’allenatore pesa di più. Fa piacere, però, riceverlo da un compagno. Gli amici, invece, sono di parte».

Esiste davvero l’amicizia nel calcio?

«Si, assolutamente. Il mio testimone, per esempio, sarà Marco Sala, ex compagno, ora al Como».

Testimone di nozze?

«Sì, a giugno io e Sara ci sposiamo».

Abito scuro?

«Scuro ma non troppo. Non posso aggiungere altro».

L’importante è che non sia quello verde utilizzato per festeggiare la promozione…

«In effetti, quello per il matrimonio è “too much”. Resta nell’armadio, però. Pronto per la prossima salvezza».

A proposito di moda, meglio Lapadula o Viola?

«È una bella lotta. Chiariamolo, comunque: è uno stile tutto loro».

Il compagno con cui ha legato di più in questi cinque anni?

«Augello e Scuffet».

Il più forte?

«Ero innamorato del modo di giocare di Joao Pedro. Io ho vissuto anche il primo Rog, che era devastante. Ma ce ne sono tanti».

Il più simpatico tra quelli di oggi?

«Nic e Lapa».

Il più permaloso?

«Diversi, eh. Dico Piccoli, e sono sicuro che quando lo leggerà, rosicherà».

Il più testardo?

«Augello è un bel testardo».

Il più altruista?

«Io».

Tra gli allenatori avuti a Cagliari (esclusi gli ultimi due) chi le ha dato di più?

«Di Francesco, non solo perché mi ha voluto. Insisteva su determinati concetti sui quali, vuoi o non vuoi, tutti gli allenatori che ho avuto sono andati a finire, senza magari esasperarli come faceva lui».

Il penultimo, Ranieri: che cosa è stato per lei?

«Tanto, tantissimo. Ma dico passione, come quella che ci metteva nonostante avesse settant’anni e una carriera così importante alle spalle. Ci teneva più di tutti».

L’ultimo, Nicola: in che cosa l’ha colpita appena conosciuto?

«La prima volta che ci siamo incontrati nella hall di Asseminello ha esordito così: “Io non vedo l’ora di iniziare, il Cagliari mi ha sempre ispirato e volevo tanto allenarlo”. Lì ho capito con chi avrei avuto a che fare e quelle parole mi hanno caricato tantissimo».

In cosa, invece, pensa, lei, di aver colpito lui?

«Forse il fatto che non mollo mai».

Meglio braccetto o terzino?

«Non cambia poi tanto. Da braccetto ho la possibilità di sganciarmi e salire. E anche senza la palla non c’è tutta questa differenza. Poi se hai uno come Zortea o Azzi che ti copre puoi fare tutto».

Meglio la difesa a tre o a quattro?

«Indifferente. Dipende dal modulo dell’avversario».

Meglio aggredire l’avversario o aspettarlo al varco?

«Aggredirlo, tutta la vita».

La svolta dopo il maxi ritiro è un caso?

«È servito più di quanto pensassi. In generale, io sono del parere che nei momenti difficili sia meglio ritrovare se stessi in famiglia. Però, devo dire, è servito veramente tanto. Una chiacchierata in particolare. Eravamo tutti seduti in cerchio nella sala stampa e ci siamo detti le cose in faccia, senza veli. Grazie a Palomino, che è stato fondamentale. Lo sono stati come sempre anche Pavo, Deio, Nic, certo. Però stavolta a Palomino do un merito in più».

Cagliari-Torino può rappresentare un crocevia?

«È ancora presto, però è una partita importante. Poi vogliamo regalare la prima vittoria in casa ai nostri tifosi».

La soddisfazione di aver festeggiato la 150ª partita col Cagliari pareggiando a Torino contro la Juve e indossando addirittura la fascia da capitano.

«Forse non l’avevo realizzata bene e sentita così mi sono venuti i brividi. È una cosa quasi assurda se ripenso a quando sono arrivato».

Ha una dedica speciale?

«A tutta la mia famiglia».

Quanto pesa la distanza dalla famiglia?

«Abbastanza, anche se i miei vengono a trovarmi spesso e quando dico casa penso a Cagliari ormai».

Grazie per sempre a chi?

«Ai miei genitori. Soprattutto a mia madre per tutti i salti mortali che faceva, vivendo a Monza e lavorando a Como, per portarmi tutti i giorni agli allenamenti a Milano quando giocavo all’Accademia Inter».

Come la immagina la famiglia che costruirà con Sara?

«Io con due figli, lei ne vorrebbe tre. Credo che alla fine dovrò cedere».

Cagliari la immaginava così prima di conoscerla?

«No, non pensavo fosse così bella».

I primi due posti della città che consiglierebbe di visitare a un monzese?

«Intanto il Poetto, poi un bel giro in Castello».

Due piatti che consiglierebbe di mangiare?

«Malloreddus e fregola».

Quando è arrivato al Cagliari pensava che li avrebbe giocati tutti questi cinque anni?

«Sinceramente no. L’anno che siamo retrocessi poi ci sono state diverse trattative, ma alla fine ho scelto di restare».

Si vede nell’Isola anche i prossimi cinque?

«Io lo spero, poi non dipenderà solo da me».

Si sente un ragazzo fortunato?

«Faccio quello che sognavo di fare da bambino in un posto bellissimo. Quindi sì, mi ritengo molto fortunato».

A un bambino che sogna di giocare in Serie A che cosa sconsiglierebbe di fare?

«Gli consiglierei piuttosto di far tesoro di quello che dicono tutti gli allenatori. Il famoso centimetro fa davvero la differenza sei vuoi arrivare».

Come gliela racconterebbe Venezia-Cagliari?

«È tosta da raccontare. Servirebbe per spiegare che il calcio non è mai scontato e corre veloce. Un giorno ti fanno sentire il più forte e il giorno dopo il più scarso. È un continuo saliscendi».

Come si trova un equilibrio?

«Con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo».

A 24 anni si può ancora sognare?

«Sì, sì. Io sogno la Nazionale».

