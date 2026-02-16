Gabriele Piras regala emozioni 

Il vento è forte e la stella balla più del dovuto. Ma poco importa: lui arriva velocissimo e fa un centro perfetto, pulito, da manuale. E via Duomo va in delirio. La Sartiglietta ieri è iniziata col botto. Su Componidoreddu, Gabriele Piras, si prende subito la scena centrando la stella. E poi festeggia facendo ballare il trofeo sulla spada lungo tutto il percorso che esulta per il 17enne con cinque Sartigliette alle spalle. Per Gabriele un sogno che si realizza.

Grande festa

La festa organizzata come sempre dalla Pro Loco di Oristano, guidata dalla presidente Ilaria Canu, è cominciata in piazza Roma a fine mattinata: è lì che il capocorsa è diventato per tutti su Componidoreddu. E poi tutti in corteo verso via Duomo per la corsa alla stella accompagnata dal rullo dei tamburini e dallo squillo delle trombe. Quattro ore di vero spettacolo.

Le stelle alla fine in tutto sono state nove. Dopo la prima del piccolo re della città, è stata la volta del suo compagno di avventura: ha preso la stella Francesco Tumbarello, appena 12 anni, su segundu. Piccolo, esile ma un vero cecchino. Felicissimo, e si vede dal suo viso senza maschera. Perché ai mini cavalieri è concesso toglierla per questioni di sicurezza visto che indossano il caschetto. In pista c'è mamma Alice che urla dalla felicità.

Le stelle

Fanno centro poi Salvatore Cocco e Mattia Cogotzi. Anche per loro applausi dal pubblico di via Duomo che così numeroso non si vedeva da anni. Ma è riuscito a prendere la stella anche il piccolo Gabriel Demontis, cresciuto a pane e Sartiglia. Il nonno è Antonio Fiori, per tutti Melanzana, storico cavaliere della Sartiglia. E non poteva non essere lui a premiare, tra lacrime ed emozioni. Festa poi per la piccola amazzone Debora Cadeddu. E poi ancora altre due stelle: fanno centro Lara Carta e Federico Mura. Su terzu Matteo Carta prova a fare centro con su stoccu e ci riesce.

I brividi

Chiude la corsa alla stella su Componidoreddu con sa Remada che passerà alla storia: coricato sul suo cavallo ha percorso tutta via Duomo salutando la folla con sa pippia de maju. E chissà quante lacrime di gioia sono scese sotto la sua maschera verde chiaro.

Poi l'immancabile battaglia di coriandoli e infine le belle pariglie che hanno regalato come sempre grande spettacolo. E la Sartiglietta 2026 è andata in archivio.

