Gabriele, (oltre) 60 anni nel segno de L’Unione Sarda 

A Sinnai c’è un’abitudine che non conosce ferie, maltempo né acciacchi. È quella di Gabriele Cocco, storico macellaio del paese, che da oltre sessant’anni inizia le sue giornate con un gesto semplice e potentissimo: comprare L’Unione Sarda.Per lui il giornale non è solo informazione, ma compagnia, memoria, appartenenza. È il primo pensiero al risveglio, il segnale che la giornata può cominciare. Una consuetudine ereditata dal padre, che già acquistava il quotidiano e che, quando Gabriele aveva appena otto anni, lo mandava in edicola a prenderlo. Da allora quell’abitudine non si è mai spezzata.

«Non ho ricordo di aver saltato un giorno», racconta. Una frase che pesa come una dichiarazione d’amore lunga una vita.Oggi Gabriele è in pensione. I problemi fisici lo costringono a muoversi con il deambulatore, ma nemmeno questo ha scalfito il rito mattutino. Ogni giorno raggiunge l’edicola personalmente, solo per quello. L’edicolante, conoscendo bene quella fedeltà ostinata, gli viene incontro: porta il giornale fino all’ingresso dell’edificio, per evitargli il gradino. Un piccolo gesto che racconta una grande storia di comunità.Rientrato a casa, L’Unione Sarda diventa protagonista delle successive due ore. Gabriele legge gran parte degli articoli, soffermandosi in particolare sulle notizie di Sinnai e dei dintorni, perché il giornale è anche uno specchio del territorio, e sulle pagine sportive. Grande tifoso del Cagliari, segue con passione le vicende rossoblù, come ha sempre fatto.

In un’epoca di notizie consumate in fretta, di schermi e notifiche, la storia di Gabriele Cocco racconta il valore profondo della versione cartacea di un quotidiano che entra nelle case e nelle vite delle persone, diventando parte integrande della loro identità. L’Unione Sarda non è solo un giornale: è una presenza costante, un filo che lega generazioni, un appuntamento che resiste al tempo.E quel filo continuerà a tenere insieme passato, presente e futuro.

