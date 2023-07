Gabriele, l’uomo delle 20 maratone 

La “mission impossible” per raccogliere fondi da destinare alla ricerca per il cancro, malattia di cui è morto l’amato nonno, è stata completata. Nonostante lo scetticismo di molti, Gabriele Catta, 21enne di Monserrato, è riuscito nella folle impresa di correre 20 maratone in 20 giorni consecutivi, toccando tutte le regioni italiane. Ieri la tappa finale a Roma, con arrivo al Colosseo. Anche se – quasi non bastasse quanto già fatto – l’iron man monserratino ha deciso di chiudere questo incredibile capitolo con una ventunesima maratona che correrà oggi a Cagliari, città dalla quale era partito il 10 luglio.

La soddisfazione

«Non c’è stato un momento in cui ho pensato di non potercela fare, non ho mai avuto nessun dubbio – dice dopo aver concluso la tappa nella Città Eterna -. A livello fisico mi sono stancato tanto, soprattutto alcuni giorni in particolare, ma in quei momenti ero mentalmente più forte. Un esempio è la nona maratona a Foligno, dove ho avuto un dolore fortissimo al polpaccio, ma mentalmente ho retto: il giorno dopo ho fatto la maratona migliore a livello di tempistica fino a quel momento. La più veloce di tutte, la tredicesima, l’ho percorsa in 4 ore e 5 minuti».

La raccolta fondi

L’impresa di Gabriele Catta ha impressionato tutti, trovando eco anche nei giornali delle regioni dove ha corso. Un’eco che gli ha consentito di raccogliere più di 3000 euro da donare allìAirc e all’associazione sclerosi multipla, che erano il suo obiettivo alla partenza. «Sono contentissimo di come sia andata, ho avuto modo di colpire e ispirare chiunque incontrassi, compreso il professore che mi seguirà per la tesi e che mi ha aiutato ad allenarmi da settembre. È stupito anche lui dei miei risultati». Catta sta infatti per laurearsi in Scienze motorie e sportive e la sua tesi parlerà proprio della super corsa che l’atleta ha appena terminato.

Il team

L’atleta è stato seguito in questi venti giorni dai suoi amici in bici e in auto, che l’hanno aiutato a rifornirsi: Francesco Cossu, amico 21enne di Gabriele Catta, è stato con lui per tutto il percorso. «È stato bello vederlo lottare, avere momenti di difficoltà – racconta -, ma noi siamo sempre stati al suo fianco. La fatica di Gabriele è stata ripagata perché è stata una bellissima esperienza soprattutto per lui. Lo conosco da tanto tempo, sapevo da subito che avrebbe portato a termine questa sfida: è da sempre un ragazzo tenace e determinato. Ancora una volta è stato capace di stupirmi, non solo fisicamente ma soprattutto mentalmente. Ha lottato veramente tanto ed è sempre stato capace di gestire le sue avversità. Gabriele mi ispira costantemente, non solo a me ma a tantissime persone. La sua tenacia, la sua volontà, sono qualcosa di incredibile».