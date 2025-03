Gabriele fulminato da una meningite 

Quella febbre aveva fatto pensare a una influenza ma poi continuava a salire vertiginosamente. Tanto che nel giro di poche ore è stata purtroppo letale. In realtà era una meningite fulminante, che ha stroncata la vita di un giovanissimo judoka, Gabriele Pinna, 18 anni, studente al liceo linguistico di Ghilarza. La Asl ha disposto l’autopsia.

La vicenda

Gabriele venerdì non stava bene, aveva deciso di saltare l’allenamento in vista dei campionati italiani under 21 in programma a fine marzo ad Andria; appena una settimana fa si era qualificato a Ruinas ai campionati regionali. In serata la febbre è salita ma i genitori Raffaele e Rosalba non potevano certo immaginare che cosa stesse accadendo. La situazione si è aggravata e così in piena notte, alle 2.30, Gabriele è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano. I medici hanno subito capito che si trattava di una condizione molto pesante, non c’era tempo da perdere e lo hanno immediatamente ricoverato in Rianimazione. Purtroppo i tentativi fatti per salvare la vita al giovane atleta si sono rivelati vani: alle 5.30 il diciottenne ha cessato di vivere.

Lo choc

I genitori di Gabriele sono comprensibilmente affranti dal dolore, a loro si stringe tutta la comunità di Ghilarza e di Abbasanta. Con il sindaco Stefano Lichere: «Il nostro paese è colpito da un grave lutto» ha detto con grande commozione il primo cittadino: per lui, in particolare, ha un significato ancora più drammatico perché riaffiora quanto vissuto appena sei mesi fa, quando ha perso il figlio, altrettanto giovane, in un incidente stradale. «Mi stringo al dolore della famiglia di Gabriele» ha aggiunto, «ma non sarò in grado di accompagnare questo ragazzo per l’ultimo saluto».

La vicinanza

Il parroco padre Paolo Contini ha voluto subito incontrare i genitori di Gabriele, per stare loro vicino. «Un’altra tragedia colpisce tutti noi a così breve distanza» ha detto. «Incontrando la famiglia che in questo momento è schiacciata dal dolore non ho portato parole, che ora non sono utili a lenire il dolore, ma il mio abbraccio. Anche perché c’è il fratellino di Gabriele che deve ancora raggiungere la consapevolezza di ciò che è accaduto. I due ragazzi erano molto uniti e ora i genitori dovranno fare uno sforzo per sostenere il figlio minore e allo stesso tempo sostenersi vicendevolmente. La madre era convinta che Gabriele avesse un’influenza, immaginiamo il suo stato d’animo».

Il lutto

I vertici regionali delle società di judo e karate da Iglesias a Olbia esprimono cordoglio.In segno di rispetto e di vicinanza alla famiglia di Gabriele il sindaco Stefano Licheri ha deciso di annullare le manifestazioni in coda al Carnevale organizzate fra oggi e domani a Ghilarza e Abbasanta. Una decisione che è stata adottata in accordo con gli organizzatori che avevano curato tutti i dettagli della sfilata.

