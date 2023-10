Gabriele Cossu, lo show è doppio Skepto, due giorni di cortometraggi Valentina Medda pronta al ciak  

Uno spettacolo scritto e studiato per far sorridere e analizzare con sottile ironia errori e strafalcioni nei quali capita di imbattersi nella attuale comunicazione: sono queste le coordinate di “Communication”,, il nuovo show teatrale dell’attore comico Gabriele Cossu, che ne sancisce il debutto da solista dopo le fortunate esperienze artistiche con Chicca Zara, i Lapola e Jacopo Cullin. Andrà in scena domenica 29 ottobre alle 21 al Teatro del Segno di Cagliari (nell’ambito della rassegna “Stasera suono al TSE”) e sabato 11 novembre alle 21 al Teatro Comunale di Carbonia. Per la data cagliaritana il costo del biglietto è di 15 euro, acquistabile direttamente al botteghino il giorno dello spettacolo, oppure online scrivendo all’indirizzo biglietteria.teatrotse@gmail.com, o attraverso il numero 351 6862271. Per la data di Carbonia è possibile rivolgersi al Circuito Boxoffice Sardegna, o chiamare il numero 379 2795631.

L’anteprima

Domani e dopodomani, grazie alla collaborazione con l’associazione ARC, nel polo Falzarego35 in via Falzarego 35 a Cagliari, la nuova edizione di Skepto inizierà con il Waiting for Skepto. Due giornate durante le quali il pubblico potrà avere un assaggio dei corti selezionati seguito da un ampio spazio dedicato alla partnership con il festival torinese del cinema erotico e del sessuale Fish&Chips. L’ingresso è gratuito e riservato ai maggiori di 18 anni. Si comincia alle 21.

“The Last Lamentation”

Prosegue il cammino creativo di “The Last Lamentation”, il progetto dell’artista Valentina Medda che si ispira alle lamentazioni funebri nel Mediterraneo. Dopo il primo studio performativo site specific di giugno al Faro di Sant'Elia a Cagliari, ora il lavoro dell’artista sarda ma da tempo di stanza a Bologna, assume una nuova forma, quella dell’opera video. Oggi e domani, in una spiaggia della costa sudorientale dell'Isola, con il supporto della Film Commission, si terranno le riprese per il film.

RIPRODUZIONE RISERVATA