10 novembre 2025 alle 00:41

Gabriele Casti (da Selegas) da ieri è campione dei campioni della “Ruota della fortuna” 

Gabriele Casti è ufficialmente il miglior concorrente della storia de “La ruota della fortuna”. Dopo cinque puntate il 34enne insegnante di Selegas resta al comando della nuova edizione del game show di Canale 5 condotta da Gerry Scotti, laureandosi campione dei campioni dopo una domenica sera in cui ha sbaragliato la concorrenza di altri due avversari.

Il bottino

Una giornata chiusa con un totale di 243mila e 700 euro in tasca e la possibilità di migliorare lo score. «Salutiamo il mega campione», dice Scotti in apertura di puntata mentre la showgirl Samira Lui guadagna il tabellone per dare il via alla gara. In studio accanto Stefania, romana, di casa a Bussolengo, controllore del traffico aereo, e Giovanni, ingegnere aerospaziale di Lendinara che vive a Padova. In studio, a tifare per il campione sardo, il fratello minore Emanuele e la sua fidanzata, Viola. Intanto si parte con la prima sfida, che Gabriele vince indovinando che “gallus” in Scozia significa “Persona che agisce con spavalderia”. Segue il round musicale dal titolo Marracash, in cui Casti si ripete con la soluzione “In un brano descrive una donna ideale mai vista”. Ed è già a quota 7600 euro. Col tema Mistero nello spazio entra in gioco Giovanni, che indovina la frase (“Che sapore ha la birra per gli astronauti”) e inizia a tallonare l’insegnante cagliaritano con 7mila euro. Poi, Gabriele vince la manche del Sud America e quella sugli animali e lo Squalo della Groenlandia (“Può vivere fino a quattrocento anni”), e si procede così, testa a testa con Giovanni, che quando finisce in bancarotta si gioca il jolly per restare in corsa.

Quando si arriva al triplete dedicato al Fuoco, Gabriele ne indovina due su tre, quindi nell’ultimo round All’aeroporto Giovanni trova la soluzione e guadagna quota 23mila e 300 euro. Gabriele da Selegas ne ha, però, 500 in più, e vince la puntata, che completa con i 10mila euro post Ruota delle meraviglie che valgono la vetta della classifica dei campioni di tutti i tempi.

