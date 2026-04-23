Gabriele Argiolas e la devozione per Sant’Efisio 

Con piglio deciso dirige, coordina e segue ogni operazione. Nel cortile della casa della nonna in via Marconi, Gabriele Argiolas, 21 anni, non lascia nulla al caso. Da quest’anno è lui a prendere le redini ufficialmente della preparazione della tracca che sfilerà a Sant’Efisio il primo maggio tra decine di migliaia di fedeli nel capoluogo regionale in occasione della festa religiosa più amata dai sardi.

Qui, in questo angolo del centro della città, le preoccupazioni che la dermatite bovina possa ostacolare la preparazione del carro, sembrano lontane e i preparativi vanno avanti senza sosta. Perché in casa Frau-Argiolas la tracca è una questione di famiglia. «Quest’anno diciamo che divento io il coordinatore ufficiale», dice Gabriele Argiolas, «ma sempre sotto la supervisione di mia mamma e mio padre».

La mamma è Katia Frau che con la tracca partecipa alla sfilata da tanti anni. Prima di lei era toccato al padre Gigi Frau, scomparso lo scorso anno. «È un grande passaggio, raccolgo un’ eredità importante», dice ancora Gabriele, «per me è un emozione, una cosa bellissima perché partecipo alla sfilata fin da quando ero in fasce, sulla tracca in braccio a mia mamma. E poi andavo con nonno».

In questi giorni si sta decorando la croce che starà davanti al carro. Poi piano piano si passerà a sistemare il resto. «Collaboriamo tutti nella preparazione, parenti e amici ed è una grande festa stare tutti assieme». Il momento più bello, «è sicuramente il 30 aprile quando ci sono gli ultimi preparativi, mettiamo i fiori, diamo gli ultimi ritocchi». Durante la sfilata invece «l’emozione più grande è quando scendiamo dal largo Carlo Felice, c’è il pienone, una folla pazzesca che sta lì ad aspettarti e ad applaudirti».

La devozione per Sant’Efisio, per il martire guerriero, «è qualcosa che hai dentro, che non si riesce a spiegare. Io quando prego mi invoco a lui, anche nei momenti di difficoltà c’è sempre lui ad aiutarmi».

Quest’anno sono quattro le traccas che dovrebbero partecipare alla sfilata di Sant’Efisio a Cagliari. Oltre a quella di Gabriele Argiolas ci sono quelle di Michela Ibba e famiglia in ricordo del papà Gigi che alla Festa di Sant’Efisio aveva sempre partecipato e poi quelle di Graziella Falqui e Angelo Delogu (prima Giannettino Patteri).

Tutti intenti nei preparativi ma anche attenti alle notizie sanitarie in attesa di capire come bisognerà procedere a seguito del problema della dermatite bovina.

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