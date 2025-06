Gabbie in casa con oltre 50 pappagalli 

Oltre cinquanta pappagalli sono finiti nella rete delle forze dell’ordine. Il sequestro ieri è scattato in un locale a Ghilarza dove da alcuni mesi abita una coppia arrivata dalla Lombardia che aveva allestito una vera e propria attività commerciale, senza però avere le autorizzazioni necessarie per poterla intraprendere.

Il blitz

Ieri quindi nel locale in corso Umberto, dove alloggia la coppia, sono arrivati carabinieri, Nas, ispettori del lavoro, Forestale e Asl. Un dispiegamento di forze che ovviamente nella cittadina del Guilcier non è passato inosservato. I pappagalli sono stati posti sotto sequestro e, secondo indiscrezioni, lasciati comunque in custodia alla coppia che avevano nell’edificio una decina di gabbie.

Un consistente numero di esemplari che negli ultimi giorni ha destato non poche preoccupazioni non solo nei vicini di casa ma in tutto il paese della cittadina del Guilcier. Il sospetto era inoltre che la coppia in realtà avesse aperto un’attività di vendita di questi uccelli e proprio per questo le forze dell’ordine stavano portando avanti una serie di controlli e le indagini hanno portato ieri al sequestro degli animali, ma non solo.

Il sindaco

Nel blitz in corso Umberto ieri è intervenuta anche la polizia locale. «Il Comune è stato coinvolto perché veniva contestato l’esercizio di un’attività commerciale non in regola – spiega il sindaco, Stefano Licheri - Ci è stato chiesto dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, se in Comune risultasse una pratica di avvio di quest’attività commerciale, ma in Municipio non è mai arrivato niente. Si tratta quindi di un’attività abusiva e ora si procederà di conseguenza. Noi emetteremo la nostra ordinanza e le sanzioni e altrettanto faranno gli altri organi competenti. Nel locale c’erano moltissime gabbie e molti pappagalli. Ci saranno ovviamente i controlli anche per accertare il benessere degli animali».

RIPRODUZIONE RISERVATA