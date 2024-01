Gabbiano-Cus, chi vola? 

Il Cus Cagliari continua a sollevare l‘asticella delle sue ambizioni. Il quarto posto nella serie A3 di volley, afferrato nell’ultima giornata di andata dopo il vittorioso derby con la Sarlux Sarroch, è valso la qualificazione alla Coppa Italia riservata alle prime quattro dei due gironi. Stasera sono in programma i quarti di finale, gara unica sul campo della squadra con la migliore classifica dello stesso girone. Nel caso del Cus Cagliari l’avversario è il Gabbiano Mantova, capolista del girone “Bianco”, che dopo 13 vittorie consecutive ha conosciuto sabato la prima sconfitta della stagione.

Gli avversari

Non saranno un intermezzo del campionato o una parentesi prima di pensare alla partita di domenica. Il Cus Cagliari farà sul serio, al Palasport Sguaitzer di Mantova si presenta per giocare la sua partita senza alcun timore. Se la qualificazione alla Coppa all’inizio della stagione era un risultato inatteso, a suon di vittorie è diventata sempre più raggiungibile e ora non si può più parlare di sorpresa. La squadra del coach Ammendola contenderà il passaggio in semifinale al Gabbiano, che possiede una batteria di schiacciatori non da poco, come Marco Novello, uno dei più forti del campionato, il bulgaro Yordanov e Scaltriti. Senza dimenticare i centrali: spicca Andrea Miselli, fratello maggiore di Matteo, una delle rivelazioni del Cus Cagliari, e autori di un siparietto in campionato al Pala Pirastu (non gradito dagli arbitri). In quella occasione Mantova vinse 3-1, a certificare l’equilibrio tra le due squadre tutti i set terminarono 25-23. A proposito di centrali il Cus risponde con il capitano Menicali e Ambrose, numeri alla mano tra i migliori della A3.

Consapevolezza

Ammendola recupera Calarco e Kindgard. «Stanno lavorando bene», osserva il coach, «ora serve valutare l’impatto con la partita. Noi affronteremo la sfida di Mantova con coraggio e la consapevolezza di poter dire la nostra, la partita secca è aperta a ogni risultato. Giocare una partita di Coppa è un momento di esperienza, è bello esserci». Il Cus ha ripreso il quarto posto con la vittoria di domenica a Salsomaggiore, ricca di elementi positivi, come l’affidabilità di chi ha sostituito gli assenti, e la capacità di riemergere dopo alcuni momenti difficili, come l’avvio del secondo set e la fase finale del terzo. Tra Mantova e Cus Cagliari la vincente va in semifinale, il 7 febbraio. A meno che una delle quattro semifinaliste proponga l’organizzazione della Final Four, in calendario il 2 e 3 marzo.

