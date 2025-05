Gabbiani salvati dai barracelli 

Compagna barracellare in campo per salvare gli animali selvatici: nel giro di una settimana, gli agenti guidati dal capitano Gianluca Spagnolu hanno tratto in salvo due gabbiani. Il primo uccello si trovava nei pressi del Parco archeologico di Nora con un’ala spezzata, l’altro è stato recuperato, disorientato e incapace di volare, in via San Giovanni dopo la segnalazione di alcuni passanti.

Dopo il loro intervento, i barracelli hanno affidato i due uccelli agli agenti del Corpo forestale di Pula, per essere poi trasferiti al centro regionale di recupero e cura della fauna selvatica di Forestas a Monastir.

Il sindaco di Pula, Walter Cabasino, plaude all’impegno dei volontari della compagnia barracellare del paese nella tutela degli animali: «Ancora una volta, il loro comportamento ha dimostrato amore per ogni essere vivente e dedizioni verso una professione che, tra i suoi compiti istituzionali, comprende anche il salvataggio degli animali in difficoltà. Siamo grati ai nostri barracelli, per tutto quello che fanno ogni giorno per la nostra comunità». (i. m.)

