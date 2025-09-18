VaiOnline
San Paolo.
19 settembre 2025 alle 00:22

Gabbiani attirati dai rifiuti un pericolo per gli aerei: il centro di travaso si sposta 

Da un paio d’anni i rifiuti raccolti in città prima di essere trasportati verso la destinazione finale per i processi di trasformazione e riciclo vengono travasati nell’area allestita in via San Paolo, accanto all’ecocentro, dove arriva la gran parte della frazione umida-organica raccolta in città. Fin qui, nessun problema. Se non fosse che il travaso di questi rifiuti costituisce una potente fonte di attrazione per i gabbiani e un pericolo per gli aerei mentre atterrano e decollano da Elmas Da qui la decisione del Comune di chiudere l’area e trasferire per il momento le operazioni nella nuova stazione di travaso nell’area di San Lorenzo (dove, tra l’altro è in corso la progettazione degli interventi volti alla trasformazione della stazione di travaso in centro comunale di raccolta).

Lo scorso maggio, Sogaer, società che gestisce l’aeroporto, aveva scritto al Comune proprio per segnalare il pericolo del wildlife strike, l’impatto violento tra un aeromobile e uno o più animali selvatici, prevalentemente uccelli, attratti dai rifiuti. Adesso, all’interno del centro comunale di raccolta in località San Lorenzo sarà possibile unicamente il conferimento, attraverso il gestore del servizio pubblico, finalizzato al successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento e smaltimento. ( ma. mad. )

