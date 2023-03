Gabbiadini regala speranze alla Samp 

Sampdoria 3

Verona 1

Sampdoria (3-4-2-1) : Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Djuricic (27' st Murru), Augello; Leris (39' st Murillo), Cuisance (18' st Ilkhan); Gabbiadini (39' st Rodriguez). In panchina Ravaglia, Tantalocchi, Oikonomou, Sabiri, Quagliarella, Yepes, Malagrida, Paoletti. All. Stankovic.

Verona (3-4-2-1) : Montipò; Dawidowicz, Magnani (1' st Veloso), Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, Doig ( 1' st Lasagna); Braaf ( 33' st Kallon), Lazovic (22' st Depaoli); Djuric ( 37' pt Gaich). In panchina Perilli, Toniolo, Zeefuik, Ceccherini, Terraciano, Abildgaard, Cabal, Sulemana. All. Zaffaroni.

Arbitro : Mariani di Aprilia.

Reti : nel pt. 24' e 35' Gabbiadini, nel st. 43' Faraoni, 53' Zanoli.

Note : angoli 8-5 per il Verona. Rec. 1' e 8'. Note: Ammoniti: Djuricic, Nuytinck, Zanoli, Duda, Coppola.

Per la Sampdoria prima vittoria casalinga: mancava da 300 giorni, l'ultima volta lo scorso 16 maggio con la Fiorentina (4-1). Sono ancora 9 i punti di distacco dallo Spezia quartultimo. In copertina Gabbiadini, doppietta, mentre è una sconfitta che pesa per il Verona. Apre la Samp con il sinistro ravvicinato di Gabbiadini al 24’, al 35' il raddopppio ancora con Gabbiadini con una parabola perfetta che finisce all'incrocio dei pali. Nella ripresa al 43' testa di Dawidowicz per Faraoni che di petto riapre la partita. Il Verona però si sbilancia e la Samp chiude la gara all'8 di recupero in contropiede quando Rodriguez tocca centralmente per Zanoli che non può sbagliare.

