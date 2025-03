Gabbani e Gazzè a Cabras La festa-show di Bertè ad Alghero 

Loredana Bertè (26 luglio) ad Alghero, Francesco Gabbani (7 luglio) e Max Gazè (16 luglio) a Cabras sul palcoscenico di Tharros. Artisti con stili, voci e repertori diversi, ma che promettono di far ballare e cantare l’intera Isola. Inizia a pendere sempre più forma il cartellone degli eventi estivi che andranno in scena in varie zone della Sardegna da giugno a settembre.

La tripletta

Nel suggestivo palco dell’anfiteatro di Tharros, nella borgata marina di San Giovanni di Sinis, davanti il mare cristallino e dietro la storia antica dell’Isola, si esibirà Francesco Gabbani, reduce dal Festival di Sanremo. Farà compagnia al pubblico il prossimo 7 luglio con la sua tappa del tour “Dalla tua parte”, per la rassegna “I Giganti dell’arte”. Il 16, sempre dello stesso mese e sempre a Tharros, territorio di Cabras, sarà la volta di Max Gazzè. Per l’artista e cantante romano sarà però un ritorno in Sardegna. Il 22 aprile, si esibirà, accompagnato dall’Orchestra Jazz della Sardegna, a Porto Torres, in occasione dell’evento “Note sotto la Torre - Pasquetta in musica per l’Asinara”. Sempre a Tharros, invece, va ricordato l’arrivo di Andrea Morricone. Una data annunciata la scorsa settimana e che vede il figlio di Ennio, genio musicale scomparso alcuni anni fa, renderà omaggio al padre con lo spettacolo “Morricone dirige Morricone. La Grande Musica per il cinema in versione originale”. Sono previste due serate: sabato 28 e domenica 29 giugno. (Sara Pinna)

Loredana a quota 50

E non è finita qui. Proprio ieri la rocker Loredana Bertè (75 anni a settembre) ha annunciato di aver scelto anche la sua amata Sardegna per festeggiare mezzo secolo di carriera. Un amore ricambiato in ogni momento della vita artistica della cantante che ha sempre trovato nell’Isola una fedelissima base di ammiratori e ammiratrici. Il 26 luglio l’iconica artista della musica italiana calcherà per la prima volta il palco dell’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero, una delle diverse tappe del suo atteso tour estivo“50 da ribelle” . Un viaggio tra successi intramontabili e un repertorio leggendario, brani di vecchia data come “Sei bellissima” e “Il mare d’inverno” , ma anche “Folle città” e “Dedicato”, o le hit “Non sono una signora”, e ancora “E la Luna bussò”, per rivivere le emozioni di un tempo. Una scaletta di brani che attraversano le generazioni fino ad arrivare alle canzoni più recenti, come “Cosa ti aspetti da me”, “Non ti dico no” e “Pazza”, che mantengono intatta la sua grinta e il suo temperamento ribelle. Lo spettacolo si svolgerà in compagnia della storica band, la Bandabertè, musicisti che si distinguono per il loro sound energico e deciso. Dodici volte sul palco dell’Ariston, Loredana Bertè nell’ultimo festival di Sanremo 2024, con il brano “Pazza” ha conquistato la giuria della Sala stampa, tv e web. «A 50 anni di carriera sono ancora qua e questa sarà una estate caldissima», è il messaggio su tutti i social della grande artista. (Mariangela Pala)

