G7, pronta la stretta sull’oro russo 

L’altro dossier caldo è il contenimento della Cina. Sul punto, la presidenza nipponica di turno si è spesa molto sulla necessità di ribadire «l’importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan». «Esortiamo il G7 al rispetto dei documenti politici sulle relazioni bilaterali con la Cina, a rispettare il principio dell’Unica Cina, a sospendere le connivenze e il sostegno alle forze di indipendenza di Taiwan», ha tuonato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, mettendo in guardia che «a giocare con il fuoco si rischia di restare bruciati». Il contenimento però non si limiterà solo ai toni della dichiarazione finale: i leader del G7 vogliono definire un percorso che tuteli la sicurezza economica (ad esempio, la catena dei rifornimenti industriali) e limiti la coercizione economica della Cina, come nelle ritorsioni sperimentate da Paesi come Lituania e Australia.

Di sicuro, i sette grandi riconfermeranno il «pieno supporto» all’Ucraina e discuteranno l’idea di un vertice internazionale di pace per superare l’attuale stallo. In giornata si erano sparse voci su una possibile presenza di Volodymyr Zelensky a Hiroshima, poi il premier giapponese Fumio Kishida ha chiarito in serata che il presidente ucraino non parteciperà di persona al vertice ma sarà coinvolto in videoconferenza a una sessione dei lavori di domenica.

HIROSHIMA. Le sanzioni alla Russia e il contenimento della Cina sono in cima all’agenda di Joe Biden e dei leader del G7, impegnati a Hiroshima fino a domani. Nell’imminenza del vertice gli ultimi commenti del presidente francese Emmanuel Macron - Mosca sta diventando uno Stato vassallo di Pechino dopo l’aggressione all’Ucraina - hanno introdotto un’ulteriore stretta nei confronti della Federazione russa. Macron a suo tempo aveva premuto per non umiliare Putin, ma ora «resta solo da definire le priorità da dare, in un quadro molto più chiaro», ha detto una fonte vicina ai negoziati, secondo cui c’è una gamma di misure pronte, dalla stretta su diamanti, uranio e oro alle misure per evitare che le sanzioni siano aggirate.

HIROSHIMA. Le sanzioni alla Russia e il contenimento della Cina sono in cima all’agenda di Joe Biden e dei leader del G7, impegnati a Hiroshima fino a domani. Nell’imminenza del vertice gli ultimi commenti del presidente francese Emmanuel Macron - Mosca sta diventando uno Stato vassallo di Pechino dopo l’aggressione all’Ucraina - hanno introdotto un’ulteriore stretta nei confronti della Federazione russa. Macron a suo tempo aveva premuto per non umiliare Putin, ma ora «resta solo da definire le priorità da dare, in un quadro molto più chiaro», ha detto una fonte vicina ai negoziati, secondo cui c’è una gamma di misure pronte, dalla stretta su diamanti, uranio e oro alle misure per evitare che le sanzioni siano aggirate.

Zelensky in video

Di sicuro, i sette grandi riconfermeranno il «pieno supporto» all’Ucraina e discuteranno l’idea di un vertice internazionale di pace per superare l’attuale stallo. In giornata si erano sparse voci su una possibile presenza di Volodymyr Zelensky a Hiroshima, poi il premier giapponese Fumio Kishida ha chiarito in serata che il presidente ucraino non parteciperà di persona al vertice ma sarà coinvolto in videoconferenza a una sessione dei lavori di domenica.

Il monito

L’altro dossier caldo è il contenimento della Cina. Sul punto, la presidenza nipponica di turno si è spesa molto sulla necessità di ribadire «l’importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan». «Esortiamo il G7 al rispetto dei documenti politici sulle relazioni bilaterali con la Cina, a rispettare il principio dell’Unica Cina, a sospendere le connivenze e il sostegno alle forze di indipendenza di Taiwan», ha tuonato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, mettendo in guardia che «a giocare con il fuoco si rischia di restare bruciati». Il contenimento però non si limiterà solo ai toni della dichiarazione finale: i leader del G7 vogliono definire un percorso che tuteli la sicurezza economica (ad esempio, la catena dei rifornimenti industriali) e limiti la coercizione economica della Cina, come nelle ritorsioni sperimentate da Paesi come Lituania e Australia.

Il controvertice

Intanto la leadership comunista si è mossa per evitare che Hiroshima monopolizzasse l’attenzione a livello mondiale. Il rappresentante speciale per l’Ucraina Li Hui è stato inviato a Kiev a smentire, nella narrazione dei media statali, il disimpegno di Pechino sulla crisi, mentre il primo summit tra Cina e Asia Centrale (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan) in corso a Xi’an vuole segnalare che i tentativi di isolamento dell’Occidente sono inefficaci. Intanto, a dispetto della cancellazione della storica visita di Biden a causa delle tensioni sul debito con i repubblicani, la Papua Nuova Guinea ha annunciato che firmerà un patto che concede alle truppe americane l’accesso ai suoi porti e aeroporti. Uno punto messo per Washington nella lotta contro la Cina per l’influenza sul Pacifico meridionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata