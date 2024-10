G7 della ricerca in Barbagia: delegati da tutto il mondo a Sos Enattos per l’Einstein 

Il G7 approda in Barbagia con la Conferenza sulle grandi infrastrutture per la ricerca. L’Einstein Telescope con la candidatura dell’ex miniera di Sos Enattos, a Lula, diventa il progetto principe al centro dei lavori del gruppo che riunisce Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti.

L’evento, nell’ambito della Presidenza italiana, inizia oggi: in mattinata a Su Gologone l’avvio alla presenza della ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, della presidente della Regione Alessandra Todde e di Antonio Zoccoli, presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare; nel pomeriggio tappa a Sos Enattos in modo che i circa 80 delegati in arrivo da tutto il mondo possano vedere da vicino il sito che per la scienza è il luogo ideale per studiare le onde gravitazionali.

Gli obiettivi

La Conferenza, organizzata dal ministero dell’Università e della ricerca in collaborazione con l’Istituto nazionale di fisica nucleare, propone un’analisi sul ruolo cruciale che le grandi infrastrutture di ricerca hanno nella conoscenza scientifica, come pure le loro implicazioni economiche, sociali e geopolitiche. Si parlerà, ad esempio, dell’impatto sul territorio che le ospita, del ruolo della tecnologia nello sviluppo. In ogni caso, il riferimento al progetto dell’Einstein Telescope sarà ricorrente anche perché per la scienza Sos Enattos è un sito troppo prezioso: niente terremoti, bassa densità di popolazione, lontananza da insediamenti industriali. Tante virtù garantiscono un silenzio imbattibile, condizione irrinunciabile per il futuro rilevatore di onde gravitazionali rappresentato dall’Einstein.

La candidatura concorrente, che fa capo all’Olanda, ha altre condizioni: vicinanza alla linea dell’alta velocità e a grandi città come Maastricht, alta densità di popolazione. Ma si fa strada l’idea di realizzare due infrastrutture, una a Lula, l’altra nel nord Europa, con altrettanti strumenti tanto lontani da non interferire l’uno con l’altro e da fornire alla scienza condizioni più vantaggiose.

Delegati e sindaci

«Spiegheremo a una platea internazionale come ci stiamo organizzando per presentare la candidatura italiana sul territorio sardo. L’Einstein è un grosso sforzo internazionale», spiega Alessandro Cardini, direttore della sezione di Cagliari dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, mentre a Sos Enattos, dove da anni è di casa, mette a punto gli ultimi dettagli in vista degli incontri di oggi.

«Ora ci sono Virgo a Pisa e altri due strumenti americani, Ligo, che sentono le onde gravitazionali. Noi vogliamo studiarle per capire meglio il nostro universo. L’Einstein è più sensibile rispetto a Virgo e Ligo e permetterà di guardare più lontano».L’Et guarda anche vicino. «Un progetto di questo tipo va fatto con il territorio. Non possiamo fare a meno dell’appoggio di tutti perché è un’infrastruttura tanto importante non solo per la scienza ma per il territorio. Lo facciamo tutti insieme», sottolinea Cardini. Pe questo oggi pomeriggio a Sos Enattos ci saranno i delegati del G7 come pure i sindaci del Nuorese. Domani giornata a Su Gologone.

