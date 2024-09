G7 Cultura, programma in alto mare 

Napoli. A due settimane dal G7 della Cultura, dal 19 al 21, manca ancora il programma definitivo, indispensabile per organizzare il dispositivo di sicurezza. «Quando lo avremo, ci muoveremo», dice il prefetto di Napoli, Michele di Bari, al Comitato per l'ordine e la sicurezza che non aveva all'ordine del giorno l'evento internazionale.

Al G7 sono attesi i responsabili Cultura dei governi dei sei Grandi, oltre all'Italia. A chi chiede della possibile cancellazione della tappa di Pompei, per problemi di sicurezza legati alle vicende del ministro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, il prefetto ha risposto: «Che io sappia no, ma non si sono affrontate le questioni relative alla sicurezza».

Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, sull' affaire Boccia, risponde: «Questa signora non ha rapporti col Comune, non l'ho mai chiamata. Non c’era agli incontri in Prefettura e mai ha partecipato a riunioni al Comune sul G7».

