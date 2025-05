G20 Spiagge, tengono banco le vacanze fuori stagione 

Il tema del turismo sportivo outdoor ha tenuto banco ieri al G20Spiagge in corso ad Alghero. «Ci siamo interrogati sui prodotti che ci permettono di destagionalizzare i flussi di vacanzieri – spiega l’assessora al Turismo Ornella Piras – in modo da attirare presenze anche nei mesi spalla. Alghero, per esempio – continua l’assessora – punta sul Triathlon, sulla mezza maratona, sulle gare di nuoto in acque libere». A fine sessione le delegazioni del G20S sono state accolte dai ragazzi dell'Ipsar "Angelo Roth" di Alghero che hanno fornito il servizio di “ligth lunch” per gli ospiti della manifestazione. Ha partecipato anche il sindacato balneari: «Applichiamo la legge trasferisce il demanio marittimo alle Regioni per avere canoni giusti e, soprattutto, un gettito ai Comuni per gestire al meglio le spiagge libere».

Gestione rifiuti, emergenza abitativa, energia e fiscalità, demanio e sicurezza del mare sono gli altri temi affrontati ieri dai sindaci italiani riuniti ad Alghero per il Destination Summit 2025. Nei locali del Quarter cinque gruppi hanno preso parte ai tavoli di lavoro, con l’obiettivo di condividere le criticità ma soprattutto le buone pratiche e, non ultimo, definire un piano di richieste operative da rivolgere a livello regionale e nazionale.

La gestione dei rifiuti nei comuni balneari presenta criticità specifiche legate alla forte stagionalità, all’aumento esponenziale della popolazione durante i mesi estivi e alla carenza di risorse strutturali e organizzative nei periodi di picco. Poi ci sono le spiagge da tenere in ordine. Lo sa bene il Comune di Alghero che produce milioni di metri cubi di posidonia in esubero e che si appresta a inaugurare il nuovo centro di trattamento nell’area industriale di San Marco. «Abbiamo raccontato il nostro percorso, l’idea dell’impianto per il lavaggio del materiale vegetale, in modo da recuperare la preziosa sabbia», riferisce l’assessore all’Ambiente Raniero Selva. «Siamo venuti a sapere che Senigallia spende circa 2 milioni di euro per la pulizia delle proprie spiagge – prosegue Selva – mentre la Regione Sardegna stanzia complessivamente 500mila euro per tutti i comuni costieri, una cifra che, ovviamente, non è sufficiente».

RIPRODUZIONE RISERVATA