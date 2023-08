G20, no all’Ucraina 

Il G20 non è palcoscenico per la sicurezza internazionale. E, fedele alla sua politica di non allineamento, l'India non invita a Delhi il 9 e 10 settembre l'Ucraina. Una scelta utile a mantenere i riflettori puntati sui Paesi emergenti. Ma che lascia presagire tensioni e lunghi negoziati tra le diplomazie per arrivare a una dichiarazione finale capace di fare riferimento alla guerra e alle sue conseguenze al cospetto anche di Mosca, invitata di diritto al forum politico. Seppur con l'incognita della presenza di Vladimir Putin .