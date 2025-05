G20 delle spiagge, Alghero capitale delle città di mare 

Vetrine in stile balneare per dare il benvenuto alle città di mare ospiti del G20Spiagge organizzato ad Alghero, da domani fino a venerdì. Il Comune ha voluto coinvolgere anche i commercianti del centro storico per fare da contorno al più importante summit del sistema balneare italiano, una rete che spinge da anni per ottenere la legge che riconosca le comunità marine, la norma che finalmente modificherà in modo sostanziale il rapporto tra cittadini residenti e turisti, dando maggiori possibilità ai Consigli comunali delle città sul mare nella pianificazione dei bilanci, liberando risorse a favore degli abitanti. I negozianti algheresi non si sono fatti pregare: ed ecco che nelle boutique del quartiere antico sono apparsi pesci e imbarcazioni, conchiglie e coralli.

Il sindaco

«Alghero è pronta ad accogliere il G20S Destination Summit – dichiara Raimondo Cacciotto, sindaco di Alghero – in questi mesi di preparazione, grande è stato il coinvolgimento e l’interesse della città e dell’intero territorio del nord ovest della Sardegna, in un’ottica di proficua collaborazione. Essere un comune costiero con tante presenze ogni anno comporta una serie di responsabilità nei confronti dei residenti e dell’intero territorio che non possiamo più fronteggiare da soli, – spiega il primo cittadino - servono risorse e strategie mirate perché gli effetti dell’overtourism non incidano in maniera negativa sulle cittadine e i cittadini. Abbiamo bisogno di fare rete e lavorare insieme a tutti i Comuni con le nostre stesse caratteristiche, al di là degli schieramenti politici, affinché le nostre comunità abbiano il riconoscimento e il supporto necessario per garantire un’equilibrata qualità della vita, che metta al centro le persone e i loro bisogni».

Gli artefici

Il network (del quale fanno parte oltre alla città catalana, Arzachena) è giunto all’ottavo anno di attività e i 20 sindaci fondatori hanno deciso di allargare il gruppo iniziale accogliendo le richieste dei loro colleghi di altre località costiere che condividono le stesse criticità. «Nel nostro essere concreti – afferma Roberta Nesto, coordinatrice nazionale del G20Spiagge e sindaca di Cavallino Treporti – abbiamo da sempre condiviso i temi specifici che ci coinvolgono e accolto le esperienze di altre località: il settore che affrontiamo, il turismo, ha necessità di continui e costanti approfondimenti, di risposte qualificate oltre che urgenti, di una attenzione che non è stagionale né può essere limitata solo al nostro lavoro quotidiano sul territorio. Abbiamo bisogno di strategie comuni, di visione, di un bagno di realtà: la più grande industria del Paese deve assolutamente entrare tra i temi principali dello sviluppo della nostra nazione».

La discussione

Sette i tavoli tematici dove verranno affrontate questioni ambientali (dalla gestione dei rifiuti all’erosione costiera, dalle Comunità energetiche fino alle fonti alternative), trattati i temi legati ai residenti (dall’affitto alla salute, dalla mobilità al commercio), quelli dell’imposta di soggiorno e, infine, le difficoltà nella gestione del demanio e della sicurezza del mare. Confronti che renderanno i tavoli dei laboratori di innovazione e condivisione di buone pratiche. La sessione inaugurale mercoledì alle 18.15 al Teatro civico (modera il giornalista di Videolina Fausto Spano) mentre l’indomani si apriranno i tavoli tecnici di lavoro, nei locali della Fondazione Alghero. Il convegno di chiusura venerdì alle 10, al Teatro (con la conduzione di Emanuela Rosa Clot, direttrice Bell’Italia e Gardenia).

