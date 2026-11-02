Futuro turistico per la casa cantoniera

La casa cantoniera numero 46 di Bocci Ois è pronta a ripartire. A più di cinque anni dal devastante incendio che aveva gravemente danneggiato l’edificio, i lavori di recupero sono stati completati e la struttura è stata riconsegnata all’Arst, proprietaria della rete ferroviaria.

Il progetto

Per l’amministrazione comunale di Mandas si apre adesso una nuova fase: ottenere la concessione dell’immobile e coinvolgere gli operatori privati nella sua gestione. Nei giorni scorsi Rete ferroviaria italiana, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha riconsegnato le chiavi della cantoniera all’azienda dei trasporti. «Presto ci metteremo al lavoro per completare l’arredamento e i servizi accessori, così da ottenere la concessione e coinvolgere i privati per la valorizzazione turistica e ferroviaria», sottolinea il sindaco Umberto Oppus.

Testimonianza

L’edificio, situato in uno degli angoli più suggestivi del territorio, rappresenta una testimonianza importante della storia delle ferrovie sarde. Nato per accogliere i casellanti e le loro famiglie, è destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per il turismo lento, offrendo servizi di accoglienza a chi sceglie di scoprire il territorio viaggiando su rotaia.

Investimento

Il recupero è stato possibile grazie a un investimento complessivo di 250mila euro finanziato attraverso le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Di questi, 150mila sono stati destinati alla ricostruzione dell’immobile, mentre la restante somma è servita per la riqualificazione dell’area circostante.

Un percorso al quale aveva contribuito anche l’iniziativa comunale "Adotta la cantoniera” con il coinvolgimento di cittadini, professionisti e imprenditori nella rinascita della struttura. Le fiamme divampate nelle campagne oltre cinque anni fa avevano raggiunto la ferrovia, compromettendo seriamente l’edificio e mettendo a rischio il progetto di recupero.

Strategia

La riapertura della cantoniera si inserisce in una strategia che Mandas porta avanti da tre lustri, puntando sul patrimonio ferroviario come risorsa per lo sviluppo turistico e culturale. Una vocazione che trova conferma anche nelle iniziative ospitate dalla stazione e dal treno storico, diventati negli ultimi anni spazi di incontro e promozione del territorio.

Ne è un esempio il Festival della letteratura da viaggio D.H. Lawrence, che anche nell’ultima edizione ha portato in Trexenta protagonisti della cultura e dello spettacolo, da Roberto Giacobbo al regista Gianfranco Cabiddu, dallo storico Gianluca Scroccu agli scrittori Claudia Sarritzu, Paolo Montaldo, Davide Piras, Tore Quartu e Jenni Carboni. Un appuntamento che dimostra come il treno possa essere molto più di un semplice mezzo di trasporto: sui binari del Ducato viaggiano storia e cultura.

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