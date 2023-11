Futuro scritto in punta di Puc 

INVIATO

Cardedu. L'anno prossimo saranno 40 anni di autonomia. Nel 2001 Cardedu, figlio di Gairo e dell’alluvione, contava 1465 abitanti. Ventidue anni dopo il trend è più che positivo: 2000 residenti, uno dei pochi centri in controtendenza demografica. In un paese dalle grandi potenzialità turistiche, l’urbanistica è il cuore delle gestione amministrativa, ma il Puc è un vestito ancora da confezionare. In Municipio il sindaco Giacomo Pani può contare solo su nove dipendenti, il 64 per cento in meno di quelli previsti dal rapporto ministeriale. Guida una Ferrari col motore Dacia. «Ogni giorno siamo obbligati a fare delle scelte, seguire una pratica o un’altra. Un perfido gioco della torre di cui ho informato il prefetto di Nuoro». Nonostante l’impegno della squadra al lavoro. Si legge nella lettera: «L’estrema gravità della situazione non consente di poter esplicare pienamente la propria azione, con il rallentamento delle attività e il peggioramento della qualità dei servizi». In maggioranza negli ultimi tempi ci sono state tensioni, che ora sembrano sopite.

Costruire

Alcune grane arrivano dal passato, come quella della scuola, chiusa dal 2018. Era stata costruita in una zona ad elevato rischio idrogeologico, si disse allora. «I soldi per metterla a posto ci sono, 3 milioni e 100 mila euro da Iscol@, primi in Sardegna – dice Pani –. Aspettiamo l’esito di un ricorso e possiamo procedere. Servirà comunque qualche anno». Nel frattempo i bimbi svolgono l’attività didattica in un edificio datato per una sistemazione che da provvisoria è divenuta stabile. Sul fronte urbanistico l’amministrazione Pani è partita dal Piano adottato dal sindaco Matteo Piras il 13 agosto del 2021. «Dobbiamo conciliare ricostruzione ed espansione e prima di fare questo abbiamo dovuto sanare tutte le ferite catastali ancora presenti nel nostro paese. Ora con l’aiuto di un tecnico siamo nelle condizioni di fare dei rapidi progressi».

Appalti e spine

Giacomo Pani non è tipo che si tira indietro. Dopo una vita nella Cgil ha accettato una poltrona piena di spine. «Abbiamo messo in fila lavori per centinaia di migliaia di euro, i cui risultati ci sono e altri saranno a breve sotto gli occhi di tutti. Cimitero, Consorzio, asfalti, asilo, toponomastica. Ci sono altri 400 mila euro per Museddu, le cui economie verranno utilizzate per gli arredi urbani». La passione politica di Pani, coltivata fin da ragazzino, gli rende molto complicato capire perché alle riunioni di Consiglio siano presenti da due ai tre cittadini, oltre i consiglieri di maggioranza (pochi per la verità negli ultimi tempi) e quelli di opposizione. «Le persone si devono informare e partecipare. Noi qui stiamo lavorando».

RIPRODUZIONE RISERVATA