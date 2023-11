Futuro nell’Isola per 600 argentini 

Dall’Argentina alla Sardegna per crearsi un nuovo futuro e ripartire dopo la crisi economica che ha attraversato - e sta attraversando - il loro Paese d’origine. Sono circa seicento i e le giovani, tra i 25 e 35 anni, per lo può donne, con un grado di istruzione elevato che hanno scelto l’Isola - un numero destinato a crescere – per vivere la loro nuova vita. Di questo e dei legami tra sardi e argentini, tra due luoghi così lontani ma con tante similitudini ieri si è parlato durante un incontro organizzato dal Crei Acli Sardegna.

Tante cose in comune

«Siamo molto riconoscenti alla Sardegna», hanno detto alcuni giovani presenti all’incontro, «Arriviamo qui con la voglia di metterci in gioco, con molto entusiasmo e vediamo in questa terra grandi potenzialità. L’abbiamo scelta sia per la qualità della vita sia perché la vostra cultura è molto simile alla nostra». Ma evidenziano, con un po’ di amarezza, le differenze in ambito educativo tra la Sardegna e l’Argentina: «Studiare qui non è un privilegio come lo è da noi, studiare qui è un diritto e questo è molto importante».

Per Mauro Carta, presidente delle Acli regionali l’immigrazione argentina in Sardegna è un fenomeno positivo . « Dobbiamo unirci ancora di più per portare avanti questa linea di azione e soprattutto fare rete anche a livello locale per dare supporto ai tanti giovani e anche adulti che hanno deciso di risiedere in una terra che ha bisogno delle loro competenze», ha aggiunto parlando del concorso Talent In Sardinia 2023, che ha l’obiettivo di attrarre in Sardegna giovani emigrati o figli di emigrati per lo sviluppo di idee e progetti innovativi.

Presente anche l’assessora regionale al lavoro Ada Lai che ha ricordato come la storia dell’emigrazione sarda passa per la storia degli emigrati in Argentina. «Con questo paese abbiamo un legame antico che è rimasto saldo nel tempo. I sardi in Argentina, infatti, nonostante la lontananza fisica, hanno sempre mantenuto un legame stretto con la loro terra», ha commentato l’assessora, «la recente Conferenza internazionale per l’Emigrazione ha dimostrato un forte sentimento di vicinanza con la Sardegna, che da terra di emigrazione si sta trasformando in terra di immigrazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA