Futuro nazionale sbarca in Provincia 

Le prime mosse della partita per il 2027 passano dalla Provincia. Con l’adesione del consigliere Giuliano Uras, Futuro nazionale fa il suo ingresso nelle istituzioni oristanesi. Insieme a lui sceglie il movimento fondato da Roberto Vannacci anche l’ex assessore comunale Ivano Cuccu. Un’operazione che oggi produce effetti nell’Aula di via Carboni, ma che potrebbe rappresentare il primo tassello di una strategia destinata a riflettersi anche sugli equilibri di Palazzo degli Scolopi. La formalizzazione è arrivata con una nota del coordinamento provinciale che definisce l’adesione «un passo significativo nel radicamento del movimento sul territorio».

La scelta

Nel dare il benvenuto ai nuovi ingressi, il coordinatore regionale Gian Luca Dessì e quello provinciale Roberto Zedda sottolineano come «l’esperienza politica e amministrativa, unita alla professionalità di Uras e Cuccu, costituirà un contributo prezioso per la crescita di Futuro Nazionale in Provincia, oltre che un valore aggiunto per lo sviluppo e il futuro di Oristano». La scelta è stata confermata dallo stesso Uras nel corso dell’ultima seduta del Consiglio provinciale. «Dopo un’attenta valutazione del percorso politico compiuto in questi anni da Futuro nazionale e dei valori sociali e politici che il movimento esprime attraverso la propria azione, ho maturato la convinzione che tale progetto rappresenti oggi il contesto più coerente con il mio impegno istituzionale e con la mia visione politica» ha dichiarato, assicurando che continuerà a svolgere il proprio ruolo «con senso di responsabilità, nell’esclusivo interesse della Provincia e delle comunità che rappresentiamo». Per chi lo ha conosciuto come uno dei riferimenti dell’area centrista e democristiana, a lungo vicino all’Udc di Giorgio Oppi, quello nel movimento del generale Vannacci rappresenta uno dei passaggi politici più significativi del suo percorso.

A Palazzo

L’approdo arriva tre mesi dopo la frattura consumata nel Comune di Oristano. A marzo un fronte compatto della maggioranza, formato da Fratelli d’Italia, Udc e Psd’Az, aveva chiesto al sindaco Massimiliano Sanna l’estromissione dell’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu. Il successivo mini-rimpasto aveva sancito la rottura definitiva: Uras e Roberto Pisanu avevano portato Oristano al Centro all’opposizione, aprendo uno dei passaggi politici più delicati della consiliatura. Al momento, però, gli equilibri nell’Aula degli Evangelisti restano immutati. I due consiglieri continueranno a sedere tra i banchi dell’opposizione con Oristano al Centro in attesa che Pisanu – riferisce lo stesso Uras – faccia le sue valutazioni sul proprio futuro politico. Il movimento, però, non parte da zero. Nei mesi scorsi aveva già accolto l’ex assessora ai Servizi sociali Carmen Murru, anche lei rimasta fuori nell’ultimo giro di valzer al tavolo dell’Esecutivo. Ora arriva il primo approdo nelle istituzioni e, inevitabilmente, si apre la partita politica. Resta da capire se Futuro nazionale riuscirà a ritagliarsi uno spazio nel centrodestra o se finirà per ridisegnare gli equilibri di una coalizione che nell’attuale consiliatura ha già mostrato quanto sia complesso far convivere sensibilità diverse.

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