«Futuro (e presente) da salvare» 

«Piantare un albero significa guardare al futuro e tutelare la biodiversità, ma scienza e tecnologia servono anche per salvare il presente», ha detto la presidente Maria Chiara Carrozza nella sede sassarese del Centro nazionale ricerche. «Dobbiamo vincere la sfida della transizione ecologica», ha aggiunto la fisica, ex ministra dell'allora Miur, e prima donna a capo del principale ente di ricerca pubblico italiano. Proprio ieri ha festeggiato i due anni di presidenza. Sono cento invece gli anni del Cnr. Celebrati con un progetto particolare: “Il respiro del futuro”, realizzato in collaborazione con il Comando unità forestali ambientali e agroalimentari carabinieri (Cufa) rappresentato nella tappa sassarese dal maresciallo Simone Bocci, in sostituzione del comandante della Regione Carabinieri forestale Lazio.

L’iniziativa promossa nei vari Cnr italiani vuole sottolineare l’importanza del patrimonio vegetale per la sostenibilità ambientale, per la biodiversità, la mitigazione degli eventi meteorologici estremi, senza dimenticare che i paesaggi urbani verdeggianti favoriscono la coesione sociale.La ricerca scientifica ha il compito di fornire soluzioni innovative per far fronte alle nuove esigenze in diversi contesti, rappresentando importanti benefici economici. La vegetazione arborea e arbustiva contribuisce al miglioramento della qualità della vita. Gli alberi rappresentano la migliore espressione di “Nature Based Solution” e sono usati per fornire servizi eco sistemici di vario tipo.

L'area di ricerca

Ospitata in regione Baldinca in un’area di poco più di 6 mila metri quadri e diretta da Marcella Devoto, ospita 110 ricercatori dislocati nei 6 istituti: Bioeconomia, Chimica biomolecolare, Ricerca sugli ecosistemi terrestri, Ricerca genetica e biomedica, Scienze delle produzioni animali e Sistema produzione animale in ambiente mediterraneo.

A differenza di quanto avvenuto in altre tappe, nel piccolo orto botanico creato nell'area Cnr di Sassari non sono state messe a dimora specie autoctone ma al contrario 20 specie provenienti da altre regioni italiane, molte da Alpi e Appennini: acero opalo, acero montano, biancospino, ciliegio a grappoli, corniolo, crespino, frassino maggiore, maggiociondolo, mirabolano, carpino bianco, carpino nero, faggio, fragno, farnia, cerro, rovere, vallonea, viburno, marruca, tiglio a grandi foglie.