Futuro dell’Unione europea, incontro con Letta 

Oggi alle 17.30 nella sede della Fondazione di Sardegna di via San Salvatore da Horta, Enrico Letta presenterà il suo rapporto “Molto più di un mercato – Competitività e futuro del mercato unico europeo”, redatto dall’ex premier su incarico del Consiglio europeo.

I lavori saranno introdotti dal presidente della Fondazione di Sardegna, Giacomo Spissu. L’intervento di Letta sarà seguito da una tavola rotonda cui parteciperanno la presidente della Regione, Alessandra Todde, l’economista Francesco Pigliaru, la costituzionalista dell’Università di Sassari, Carla Bassu, e il presidente di Confindustria Sardegna, Maurizio de Pascale. L’incontro sarà moderato dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, Giuseppe Meloni. In un contesto segnato dall’acuirsi delle tensioni geopolitiche e dal confronto globale sui dazi commerciali, la discussione sulle regole e le prospettive del Mercato Unico assume una valenza strategica. Il “Rapporto Letta” propone una revisione profonda dell’architettura economica dell’Unione, rilanciando il progetto europeo come strumento di coesione e competitività globale, con particolare attenzione alle transizioni digitale e verde, all’integrazione dei mercati dei capitali e al rafforzamento della sovranità industriale e tecnologica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito della fondazione.

