“Futuro Artificiale”: l’instant book di Claudio Simbula venerdì ad Alghero 

“Futuro Artificiale”: l’autore Claudio Simbula presenta il nuovo instant book dedicato all’intelligenza artificiale e futuro della società venerdì prossimo (2 febbraio) alle 19 alla Libreria Cyrano di Alghero (in via Vittorio Emanuele II 111) insieme allo scrittore Ignazio Caruso

Vivremo in un futuro sempre più artificiale? Come funziona questa nuova intelligenza? E rappresenterà davvero un’evoluzione per tutti? Sono alcune delle domande a cui si cercherà di rispondere venerdì ad Alghero con la presentazione di “Futuro Artificiale”, instant book dedicato al tema caldo del momento: l’intelligenza artificiale, la nuova tecnologia che sta investendo tutti i settori, cambiando per sempre il modo in cui le persone imparano, studiano, vivono e creano.

Il libro vuole essere un ponte tra esperti del settore e neofiti, offrendo spunti di riflessione sulle potenzialità e le sfide etiche che l'intelligenza artificiale porta con sé.

RIPRODUZIONE RISERVATA