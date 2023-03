Future Cine Lab, mostra all’Exmà 

Per il secondo anno a Cagliari torna il Future Cine Lab, il percorso dedicato all’incontro tra le magie del cinema e i nuovi paradigmi tecnologici che l’associazione culturale Academia terra ha portato negli ultimi mesi nelle scuole del territorio. Domani all’Exmà saranno in mostra i risultati delle attività svolte.

Realizzata nell’ambito del Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola promosso dal ministero della Cultura e da quello dell’Istruzione, l’iniziativa ha coinvolto 170 studenti provenienti dal liceo classico “Siotto”, dall’artistico “Fois” e dall’Ipsia “Meucci” e dagli istituti comprensivi “Angius” di Portoscuso e “Gramsci + Rodari” di Sestu per un totale di 200 ore di attività formative tra rassegne cinematografiche, lezioni frontali, workshop, masterclass e non solo. A guidare i ragazzi durante il percorso è stato un team di esperti, nomi già noti al panorama culturale sardo, come il rapper e sound artist Simone Lumini in arte Sick Boy Simon (direttore artistico), l’attrice Michela Atzeni, la designer Valentina Vinci e il musicista Mario Nardi.

Venerdì, la mattina (ingresso solo per le scuole coinvolte) sarà dedicata alla premiazione dei migliori lavori delle scuole medie ed elementari che saranno valutati da una giuria composta da Alessandra Piras (esperta di cinema e direttrice artistica del Cagliari Film Festival), Ignazio Mascia (regista e organizzatore del Solidando Film Festival International), David Bruni (professore ordinario di Storia del cinema nella facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari).

In serata, dalle 15 alle 20, porte aperte al pubblico che potrà visitare la mostra realizzata dai ragazzi degli istituti superiori dedicata al dietro le quinte del percorso di questi mesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA