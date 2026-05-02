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Academia Terra.
03 maggio 2026 alle 00:04

Future Cine Lab, domani le premiazioni dei corti 

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Si chiude domani la quarta edizione del Future Cine Lab, il festival didattico di meta-fruizione audiovisiva ideato dall’associazione Academia Terra. A partire dalle 10, l’aula magna del Seminario arcivescovile di Cagliari ospiterà la cerimonia di premiazione dei cortometraggi e dei videogiochi realizzati dagli studenti di tutta la Sardegna, segnando uno degli appuntamenti conclusivi di un percorso formativo lungo e articolato.

Al centro del progetto c’è una visione ambiziosa: esplorare il rapporto tra arti visive, cinema, intelligenza artificiale e dinamiche sociali contemporanee attraverso strumenti come l’animazione digitale, la realtà virtuale, il sound design e il videogame design. A guidare questo percorso di oltre 350 ore di attività è Simone Lumini, direttore artistico del festival e sound designer, affiancato da un team di professionisti di primo piano: il documentarista Alonso Crespo, il musicista Mauro Mulas, il docente universitario Diego Cavallotti, esperto di media education, e gli sviluppatori Valentino Nioi e Stefano Piras, creatori del videogioco horror psicologico “Idili”, ispirato alla mitologia sarda. Il lavoro è stato differenziato per fascia scolastica.

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