Fusti ‘e Carca, una strada nel tempo 

Chi l’avrebbe mai detto. Laddove sarebbe dovuta passare la nuova Orientale, vicino a Tertenia, in località Fusti 'e Carca, nascosto per 1500 anni sotto cumuli di terra e pietrame, c’era un sito archeologico talmente importante da riscrivere nuove pagine di storia sarda.

Ultimo miglio

Era il 2017, la realizzazione del nuovo tratto di strada era all'ultimo miglio. E proprio a a quel punto venne scoperto un muro di epoca romana che da subito ha fatto presumere l'importanza del sito. L'archeologa e responsabile della campagna di scavo e restauro, Paola Mancini ha raccontato la storia nel libro "Sulle strade d'Ogliastra".

Il sito, da imprevisto per la realizzazione di un'opera, è diventato opportunità grazie alla sinergia tra Anas e Soprintendenza, imprese e professionisti dell'antichità. Da qui parte una complessa fase di progettazione e scavo: in un'area di 1300 metri quadri vengono riportati alla luce oltre 40 ambienti. In parallelo viene effettuata una variante al tracciato che permette la conclusione dei lavori. «Il sito è stato frequentato per un lungo periodo, almeno dal IV secolo a.C. alla metà del VI secolo d.C., - spiega l'archeologa Mancini - Molte sono le importanti novità, come la scoperta di un tratto inedito di strada romana, ma tra tutte spicca il grande complesso di ambienti e di reperti che aprono uno squarcio di luce sul tardo antico e l'avvio dell'alto medioevo, in una fase molto delicata e tra le meno note della storia della Sardegna».

Il gatto curato

Nel libro raccoglie saggi di 25 studiosi e rivela curiosità che raccontano la vita e il susseguirsi di diverse genti. Si scopre un impianto produttivo con almeno tre fornaci, ristrutturazioni edilizie dovute a incendi, sino all'ultimo il più devastante che portò all'abbandono. Sono state rinvenute ceramiche con incisioni, monete in bronzo, anfore, macine, legni dai quali si presume che per un certo tempo avesse avuto anche una vocazione agricola. E ancora un pozzo profondo 6 metri, che veniva utilizzato almeno nell'ultima fase per gettare scarti da macellazione. Qui sono state trovati oltre 6 mila resti ossei. Il fatto forse più curioso è che tra questi c'era lo scheletro intero di un gatto domestico adulto. Dagli studi si è scoperto che un grave incidente gli avrebbe procurato la frattura dei femori, poi perfettamente saldati pur restando deformati. Un gatto in qualche modo era stato accudito, addirittura curato. E chissà cosa ancora si cela su quella collinetta a Fusti ‘e Carca. Al momento il sito è stato ricoperto per ragioni di sicurezza. Si attende l'acquisizione dell'area.

