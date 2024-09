Fuso di Cepola, via gli alberelli rinsecchiti: saranno sostituiti con piante più resistenti 

Dopo le proteste dei residenti della zona, la ditta Avr, che si occupa della manutenzione del verde pubblico in città, nei prossimi giorni rimuoverà gli alberelli rinsecchiti in piazza Santa Maria, sostituendoli con altri che non dovrebbero avere problemi ma crescere e fiorire regolarmente.

Purtroppo, tra tutte le piante sistemate in varie parti della città, quelle del fuso di Cepola non sono riuscite a crescere e sono rimaste secche forse anche per via del grande caldo. Una di queste era anche caduta qualche settimana fa, senza nemmeno che ci fosse vento.

Proprio gli abitanti della zona avevano sollecitato un’immediata sostituzione rimpiangendo i vecchi aranci che erano stati tagliati per far posto a questi alberelli rinsecchiti che certo non davano decoro alla piazza e nemmeno un filo d’ombra agli anziani, ma non solo, che si siedono nelle panche in pietra.

Intanto gli operai sono impegnati anche in via Marconi dove si stanno sistemando dei pali in legno in modo da sorreggere le jacarande che erano state piantumate qualche tempo fa. Senza sostegno stavano infatti rischiando di rovesciarsi soprattutto i questi giorni di maestrale. I pali consentiranno di dare loro un punto di appoggio e di consentire di crescere senza problemi.

RIPRODUZIONE RISERVATA