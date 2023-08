Fusione degli aeroporti, via alla settimana decisiva 

Dopo la pausa di Ferragosto riprende la battaglia per fermare la fusione degli aeroporti di Olbia e Alghero. Martedì è in programma l’udienza sulla richiesta di sospensiva depositata dagli avvocati della Regione.

All’inizio del mese il tribunale di Cagliari aveva confermato che l’operazione non potrà completarsi prima del 26 settembre (data indicata dai vertici dei due scali) e per questo motivo non c’era l’urgenza di decidere sulla sospensione delle delibere di fusione «inaudita altera parte», cioè senza sentire la controparte della Regione.

Gli avvocati compariranno in tribunale per la prima volta tra due giorni, quando si scoprirà la strategia difensiva di Geasar e Sogeaal. La scelta sulla sospensione arriverà – con tutta probabilità – nei giorni successivi. Resta fissata per gennaio la prima udienza di merito.

La Giunta regionale ha deciso di impugnare gli atti di fusione tra gli aeroporti di Olbia e Alghero perché rischia di perdere diversi diritti fondamentali: non solo quello di poter convocare in autonomia un’assemblea dei soci per poter discutere gli argomenti di suo interesse, ma anche quello di poter promuovere un’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci della società di gestione.

In pratica verrebbero meno importanti poteri di indirizzo e controllo della Sogeaal, che l’amministrazione regionale si era riservata fin dalla fondazione della società di gestione aeroportuale.

