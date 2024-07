Fusione degli aeroporti, la mossa della Giunta: «Entriamo nella holding»  

La fusione degli aeroporti dell’Isola va avanti. La novità è che ora anche la Regione sarà della partita: la governatrice Alessandra Todde ha inviato alla Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, proprietaria della Sogaer (Elmas) una lettera in cui esprime «la volontà di entrare a far parte della holding di gestione del sistema aeroportuale sardo», come ha fatto sapere ieri mattina l’ente che riunisce le imprese del territorio.

Lo scenario

Insomma: si procede, anche se gli equilibri societari ovviamente andranno rivisti e corretti: adesso lo schema prevede l’81% dell’azionariato equamente diviso tra F2i e Camera di Commercio (40,5% a testa), 10% alla Fondazione di Sardegna e 9% al fondo Blackrock. L’ipotesi che circola al momento è che Viale Trento prenda almeno il 5%, attingendo – probabilmente – dal pacchetto della Fondazione di Sardegna. Uno scenario del genere però consegnerebbe la l’aeroporto di Cagliari, ora in mano pubbliche (Camera di Commercio), al controllo di una maggioranza di azionisti privati. Ecco perché conoscere la percentuale destinata alla Regione diventa fondamentale. Su questo aspetto la presidente della Giunta regionale spiega: «A noi interessa una quota che dia la possibilità di convocare l’assemblea dei soci, dunque maggiore del 5%, e che ci dia la possibilità di essere decisivi». Domanda: la Regione dunque sottoscriverà un aumento di capitale del fondo Ligantia, esattamente come la Camera di Commercio, per entrare nella holding? Si tratta di dettagli cruciali, per i quali «abbiamo dato mandato all’avvocatura di studiare il caso, ma c’è bisogno di tempo», dice Todde, di sicuro «gli aeroporti sono i nostri punti di ingresso e uscita ed è impensabile che la Regione non svolga la sua parte». Per l’operazione ci sono 42 milioni di euro, stanziati nei giorni scorsi con una variazione di Bilancio.

C’è poi un altro aspetto, che riguarda il metodo di scelta del partner privato di questa operazione. La Camera di Commercio ha individuato F2i, socio definito negli atti ufficiali «infungibile», cioè insostituibile. Nessuna procedura pubblica è stata avviata, e su questo punto tanti hanno esposto le proprie perplessità. La Corte dei Conti, ad esempio, ha sottolineato la «carenza di approfondite indagini di mercato o del sondaggio di operatori di settore potenzialmente intenzionati alla gestione dei servizi aeroportuali».

Le reazioni

Su questa linea anche Confcommercio e Federalberghi Sud Sardegna, che da un lato giudicano positivamente il fatto «che la Regione abbia finalmente preso coscienza del problema gravissimo degli aeroporti sardi che, da pubblici e in mano agli imprenditori locali, dovrebbero diventare privati e sotto il controllo di fondi internazionali», ma «questo, ovviamente, non muove di un millimetro né la sostanza né la forma di quanto stiamo discutendo da anni: la (eventuale) dismissione delle azioni della Camera di Commercio va eseguita con procedura pubblica, trasparente, rispettosa della normativa europea e nazionale. Non si compra un aeroporto con lo stesso aplomb che si utilizza per comprare del pesce al mercato», scrivono i presidenti delle due associazioni, Alberto Bertolotti e Fausto Mura. La Filt Cgil, con il segretario regionale Arnaldo Boeddu chiede che «la Regione, così come altre istituzioni locali ritornino ad essere attori protagonisti», della regia unitaria dei tre aeroporti, e suggerisce alla Giunta di «non accontentarsi di un posto nel Cda ma di pretendere un ruolo attivo per il bene della Sardegna». Per Elisabetta Manca (Uiltrasporti) è «però necessario coinvolgere i sindacati nel processo». Ora non resta che attendere il nuovo disegno societario, che secondo la Camera di Commercio di Cagliari «dovrebbe essere definito entro la fine dell’anno».

