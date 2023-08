Fusione degli aeroporti, il tribunale va avanti: primo round a fine mese   

Fusione degli aeroporti del nord Sardegna, la battaglia legale va avanti: ieri il tribunale di Cagliari ha fissato il primo round per il 29 agosto. Solo dopo questa udienza il giudice deciderà se accogliere o meno la richiesta di sospensiva depositata dagli avvocati della Regione.

Il documento

Nel decreto firmato ieri dal giudice Enzo Luchi c’è però un dettaglio non secondario, perché si conferma che l’atto di fusione non potrà produrre effetti prima di 120 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Il differimento dei termini è specificato nelle delibere di Geasar (Olbia) e Sogeaal (Alghero) ma il codice civile stabilisce invece un limite più breve (60 giorni): il giudice ha voluto fugare ogni dubbio ricordando che che l’integrazione tra gli scali del nord Sardegna non sarà effettiva prima del 26 settembre. Per questo motivo non ha rilevato l’urgenza di decidere sulla sospensiva «inaudita altera parte», cioè senza sentire la controparte della Regione. Gli avvocati invece compariranno in tribunale alla fine di agosto, quando si scoprirà la strategia difensiva di Geasar e Sogeaal. La scelta sulla sospensione arriverà – con tutta probabilità – in seguito.

Resta fissata per gennaio la prima udienza di merito.

I motivi

La Giunta regionale ha deciso di impugnare gli atti di fusione tra gli aeroporti di Olbia e Alghero perché rischia di perde uno dei suoi diritti fondamentali: quello di poter convocare in autonomia un’assemblea dei soci per poter discutere gli argomenti di suo interesse.

In pratica verrebbe meno uno dei suoi poteri più importanti di indirizzo e controllo della Sogeaal, che l’amministrazione si era riservata fin dalla fondazione della società. È questo il punto principale evidenziato dal pool di avvocati incaricato da Villa Devoto, composto dal professore di diritto commerciale Gabriele Racugno e dai legali della Regione Mattia Pani e Sonia Sau.

Ma nella battaglia giudiziaria appena iniziata c’è anche un altro fronte, non meno importante: come sta succedendo in questi giorni per la contestata privatizzazione dello scalo di Cagliari, anche le nozze tra Geasar e Sogeaal non sono state precedute da un bando pubblico. E questa, secondo gli avvocati, è una violazione delle norme che regolano l’affidamento delle concessioni di gestione aeroportuale.Insomma: per le due società ci sarebbe il rischio di veder revocata la propria concessione, il “core business” dell’attività, che rappresenta il valore più grande per le aziende.

I nodi

D’altronde sull’integrazione degli scali del Nord Sardegna si è già espressa chiaramente – a sfavore – l’Enac, che in questo campo ha poteri pressoché assoluti.

«Il progetto di fusione non può essere autorizzato fino a quando non sia data soluzione all’esigenza di mantenere in capo alla Regione Sardegna le attuali prerogative societarie», ha scritto a metà maggio l’ente nazionale per l’aviazione civile alle società interessate, «e, quindi, le correlate necessarie funzioni di verifica e tutela degli interessi pubblici di cui è portatrice e, comunque, fino all’espressione di un eventuale difforme parere da parte dei Ministeri concedenti, ai quali l’Ente ha comunicato le proprie valutazioni».

