Fusione degli aeroporti, chiesto il rinvio dell’udienza 

Per avere una sentenza sulla contestata fusione degli aeroporti del nord Sardegna – prima tappa del progetto di creazione della holding con tutti e tre gli scali dell’Isola – bisognerà aspettare ancora. L’udienza del giudizio di merito è fissata per mercoledì ma è probabile che nelle prossime ore arrivi un rinvio, che sarebbe stato chiesto dagli staff legali: da una parte quello della Regione, che a luglio del 2023 sotto la Giunta Solinas impugnò l’operazione di integrazione (ottenedo la sospensione in sede cautelare), dall’altra gli avvocati di Geasar e Sogeaal.

Il rinvio consentirebbe di prendere un po’ di tempo e superare un’altra data importante, quella di giovedì, in cui potrebbe essere definito il caso che riguarda la decadenza della governatrice Alessandra Todde.Per ora dagli uffici della Regione non sarebbero arrivati indirizzi particolari per la battaglia legale. Insomma: fino a nuovo ordine il procedimento in tribunale va avanti, anche se qualche mese fa la Giunta ha espresso la volontà di entrare nel capitale della futura holding degli aeroporti sardi che dovrebbe mettere insieme la Camera di Commercio di Cagliari (titolare della Sogaer) e F2i, fondo d’investimento a cui fanno capo i pacchetti di maggioranza di Geasar e Sogeaal. E per confermare questa intenzione il Consiglio regionale ha previsto nel proprio bilancio uno stanziamento di 30 milioni di euro.

Ma se il tribunale confermasse l’irregolarità della fusione (già sospesa dai giudici), si bloccherebbe l’intero processo di integrazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA