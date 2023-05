Fusione aeroporti, scontro al ministero 

Il tavolo al ministero non è servito e, se possibile, il livello dello scontro si è pure alzato. Nessun passo indietro delle parti in causa sul progetto di fusione degli scali del nord Sardegna. Ieri mattina le due posizioni – quella della Regione e quella di F2i – si sono cristallizzate. Durante il confronto in videoconferenza, il fondo di investimento ha detto no alla richiesta del presidente Solinas e dell’assessore Moro di rinviare le assemblee dei soci delle società di gestione degli aeroporti di Olbia (Geasar) e Alghero (Sogeeal) in programma il 29 maggio. Collegato anche il presidente della commissione Trasporti alla Camera Salvatore Deidda. In serata, il presidente della Regione ha insistito. In una lettera inviata al ministro Matteo Salvini, a Enac, a F2i, alle società di gestione, ha chiesto di «voler rivalutare, vista la delicatezza e complessità delle questioni in argomento, la posticipazione delle assemblee straordinarie in programma lunedì prossimo». Per conoscenza, la lettera è stata trasmessa anche al presidente della Fondazione di Sardegna Giacomo Spissu, e al consigliere della F2i (ed ex presidente della Fondazione) Antonello Cabras.

Il confronto

L’incontro al Mit è stato teso. La Regione resta contraria rispetto a un progetto che finirebbe per tagliarla fuori dal controllo del sistema aeroportuale sardo. Da parte sua, F2i - che da tempo punta a mettere le mani anche su Sogaer, società di gestione dell’aeroporto di Cagliari – non intende rinunciare. Non vuole farlo nonostante, ricorda Christian Solinas, «l’Enac, all’esito di approfondimenti istruttori, ha comunicato alle società Geasar e Sogeaal di ritenere che, allo stato, non possa essere autorizzato il prospettato progetto di fusione in un’unica società di gestione aeroportuale poiché in contrasto con le previsioni, i principi e il quadro normativo di riferimento». Per le stesse ragioni, «l’Enac ha subordinato l’autorizzazione al progetto di fusione all’individuazione di soluzioni idonee a garantire alla Regione l'esercizio delle prerogative societarie».

Due livelli

All’incontro il governatore ha evidenziato «la presenza a questo tavolo di due argomenti ben distinti: da un lato una questione meramente tecnica e privatistica, che riguarda dinamiche societarie, dall’altra invece si parla di interessi pubblici e di politiche. Come massima autorità politica di questa Regione mi interessa capire, prima di andare a discutere con chiunque di dettagli formali, quale sia la visione comune tra Regione, Sardegna e Governo rispetto alle politiche trasportistiche di un’Isola così grande e distante dal resto della terraferma di questo Paese». Detto questo, «la Giunta non rinuncerà mai a governare, per la parte che le è di competenza, la politica aeroportuale e trasportistica della propria regione. Per noi il diritto alla mobilità o all’accessibilità della Sardegna che passa attraverso gli aeroporti rappresenta il presupposto per qualsiasi altra politica di sviluppo». Concetti ribaditi dall’assessore Antonio Moro: «Prendere a sportellate la Regione è inaccettabile e non è rispettoso dell’istituzione autonomistica. E ci sorprende che lo faccia chi può contare su investitori istituzionali di prim’ordine come la Cassa depositi e prestiti e la Fondazione Sardegna». ( ro. mu.)