Furto su due auto, arrestato un 51enne 

Un 51enne selargino è stato arrestato per furto. I militari della stazione dei Carabinieri lo hanno colto sul fatto mentre commetteva furti su alcune autovetture parcheggiate.

In particolare è stato sorpreso mentre, dopo averne infranto i finestrini, rovistava all'interno di due auto parcheggiati in via Venezia.

Fermato e perquisito, il 51enne è stato trovato in possesso di borse, occhiali da sole e altri oggetti appena rubati. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari che hanno sporto querela.

